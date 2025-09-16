उज्जैन में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान, सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध- VIDEO

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए खेती की जमीन के स्थायी अधिग्रहण के विरोध में किसान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर रोक समेत 15 मांगों को लेकर मंगलवार को विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार को सिंहस्थ के लिए लैंड पुलिंग योजना का विरोध करते हुए हजारों किसान टैक्टरों के साथ सड़क पर उतर गए। भारतीय किसान संघ उज्जैन मालवा प्रांत के आव्हान पर किसानों ने जमीन अधिग्रहण का जमकर विरोध किया। करीब 10 हजार किसानों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगें प्रशासन के सामने रखीं। रैली में ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़े 17 गांवों एवं अन्य इलाकों के किसान आंदोलन में शामिल हुए।

चेतावनी दी भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन सिंहस्थ में स्थायी सिटी बसाने के लिए लैंड पुलिंग का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो गांव बंद कर दिए जाएंगे। इससे शहरों में दूध और सब्जियों की आपूर्ति रुक जाएगी। भारतीय किसान संघ ने लैंड पूलिंग पर रोक के साथ 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन तैयार किया है।

पुलिस फोर्स तैनात ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार इंदौर और उज्जैन के करीब एक लाख बीघा जमीन की लैंड पुलिंग कर रही है। किसानों के हल्ला बोल को देखते हुए उज्जैन जिला एवं पुलिस प्रसासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय कोठी क्षेत्र में एक सभा का आयोजन भी किया है। राष्ट्रीय किसान महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि जब संत साधना के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए और लाखों श्रद्धालुओं को खुला मैदान दिया जाना चाहिए।

क्या मांगें? सरकार की योजना से 1500 से 18 सौ किसान प्रभावित हैं। सिंहस्थ को ऐसा बनाया जाना चाहिए कि सुविधाओं के साथ जमीन का बाद में खेती के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। किसान सिंहस्थ के लिए हजारों साल से जमीन दे रहा है। सिंहस्थ हम चला रहे हैं। संत सामाजिक संगठन हमारे साथ हैं। सरकार को भी हमारे साथ आना ही पड़ेगा। न्याय पालिका को भी इस मसले का संज्ञान लेना चाहिए।

इन मांगों पर भी हो विचार किसानों की मांग है कि वे अपनी जमीन का उपयोग करते रहें और सिंहस्थ आयोजन के लिए एक साल जमीन उपलब्ध करा दें। सिंहस्थ क्षेत्र से लैंड पुलिंग पूरी तरह समाप्त किया जाए। गरोठ रोड पर दोनों तरह सर्विस रोड बनाए जाएं। साथ ही सोयाबीन फसल का उचित मूल्य दिया जाए। पिछले तीन वर्षों से मंडियों में एमएसपी से कम पर फसल की खरीद हो रही है। MSP 5328 रुपए में 672 रुपए बोनस जोड़कर 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की जाए।

ये मांगें भी माने सरकार भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने आगे कहा कि राजस्व रिकार्ड सुधार पखवाड़े में पटवारी के गांव में बैठने के दिन तय किए जाएं। जमीन के कई नक्शों में बंदोबस्त के बाद परिवर्तन हो गया है जिनका सुधार किया जाए। नर्मदा पाइप लाइन से वंचित क्षेत्र में लाइन बिछाई जाए। अन्य नदियों से सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना फिर शुरू की जाए। आवारा पशुओं से फसलें बर्बाद होती हैं। इस पर सख्त योजना बनाई जाए।