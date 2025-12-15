Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP farmers to launch 26/12 Ghera Dalo, Dera Daalo protest against Simhastha Land Pooling' policy says BKS
BKS का ऐलान, 'सिंहस्थ लैंड पूलिंग' पॉलिसी के खिलाफ 26 दिसंबर से आंदोलन करेंगे MP के किसान

BKS का ऐलान, 'सिंहस्थ लैंड पूलिंग' पॉलिसी के खिलाफ 26 दिसंबर से आंदोलन करेंगे MP के किसान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की किसानों की भूमि के लैंड पूलिंग के विरोध में भारतीय किसान संघ ने 26 दिसंबर को प्रांतीय स्तर पर महाधरना करने की घोषणा की है। इस आंदोलन को डेरा डालो घेरा डालो नाम दिया गया है, जिसके तहत उज्जैन में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। 

Dec 15, 2025 02:42 pm ISTPraveen Sharma उज्जैन, पीटीआई
share

किसानों के एक संगठन भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेला वाले इलाके में लैंड पूलिंग योजना को रद्द करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती है तो 26 दिसंबर से नया आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंदिरों के शहर उज्जैन में हर 12 साल में लगने वाला ‘सिंहस्थ कुंभ’ हिंदुओं का एक ऐसा बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगला सिंहस्थ मेला 2028 में आयोजित किया जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने स्थायी निर्माण के लिए किसानों की जमीन हासिल करने की नीति शुरू की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले सिंहस्थ मेला के आयोजन के लिए किसानों से पांच से छह महीने के लिए जमीन ली जाती थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि सरकार स्थायी और व्यावसायिक निर्माण के नाम पर "लैंड पूलिंग नीति" लागू करके सिंहस्थ इलाके में उनकी जमीन छीन रही है।

उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार तय समय के भीतर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो हजारों किसान 18 नवंबर से उज्जैन में डेरा डालेंगे और जब तक यह योजना रद्द नहीं हो जाती, तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 नवंबर को भारतीय किसान संघ (बीकेएस), भाजपा पदाधिकारियों, उज्जैन के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ चर्चा के बाद, किसानों के कड़े विरोध के मद्देनजर 'सिंहस्थ लैंड पूलिंग' नीति को रद्द करने की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने इसे रद्द करने के बजाय नीति में संशोधन किया।

इससे नाराज होकर, किसानों ने बीकेएस के बैनर तले रविवार को उज्जैन में एक बैठक की। बैठक में शामिल लोगों का मानना ​​था कि राज्य सरकार ने किसानों और भारतीय किसान संघ के साथ 'धोखा' किया है और अपने वादों से मुकर गई है। बीकेएस के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने रविवार को बताया, बीकेएस 26 दिसंबर से उज्जैन कलेक्टर के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन "26/12 घेरा डालो, डेरा डालो" आंदोलन शुरू करेगा।

अंजना ने कहा कि हजारों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और वहां टेंट लगाएंगे। उन्होंने आगे कहा, "जब तक राज्य सरकार सिंहस्थ लैंड पूलिंग पॉलिसी को रद्द करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती, हम यहां से नहीं हटेंगे।"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|