एमपी में किसानों का CM हाउस कूच; पुलिस से झड़प, मुख्यमंत्री ने बनाई कमेटी
सौ फीसदी मूंग खरीद जैसी मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस से तब झड़प हो गई, जब उन्होंने बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
शत-प्रतिशत मूंग खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों का धैर्य बुधवार को जवाब देता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का ऐलान किया है। इसको लेकर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जगह-जगह बैरिकेडिंग कर के किसानों को रोकने की कोशिश है। भोपाल में सीएम आवास की ओर से बढ़ने और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस बीच सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है।
सरकार ने बनाई कमेटी
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हम सकारात्मक सुझावों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाते हैं। हमारी सरकार ने एक समिति बनाई है जो किसान भाइयों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। बातचीत से समाधान खोजने की कोशिशें होंगी।
आज भी होगी बातचीत
सीएम ने बताया कि हमने अपने कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना को कल उनसे बात करने के लिए भेजा गया था। आज भी आज कंषाना के साथ कृष्णा गौड़, विश्वास सारंग और राकेश सिंह सहित अन्य मंत्री और अधिकारी किसानों के साथ बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि भोपाल में प्रदर्शनकारी किसानों से पहले दौर की बातचीत विफल हो चुकी है।
नर्मदापुरम रोड पर आवाजाही प्रभावित
पहली वार्ता के दौरान सरकार की ओर से किसानों को भरोसा दिया गया था कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। सरकार सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। इसके बावजूद किसान पूरी रात सड़कों पर डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। किसानों के प्रदर्शन के कारण नर्मदापुरम रोड पर आवाजाही प्रभावित रही।
बैरिकेड पार करने की कोशिशें
इंडिया टुटे की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार रात 2,000 से अधिक किसान कपड़े, बिस्तर और एक हफ्ते का खाना लेकर पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर भोपाल के बाहरी इलाके में दाखिल हुए। किसानों ने मंगलवार को भोपाल के श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास तक मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिशें कीं। इस दौरान किसान बैरिकेड पर चढ़कर उसे पार करते नजर आए।
बसों पर चढ़े, पुलिस से हल्की झड़प
किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बसें लगा रखीं थीं लेकिन किसान बसों पर भी चढ़ गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशें कीं। इससे पुलिस और किसानों के बीच हल्की झड़प और खींचतान भी देखी गई। किसान मूंग की फसल की 100 फीसदी खरीद और ई-टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस सिस्टम को किसानों की उपज की खरीदने और खाद के वितरण की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए बनाया गया था।
शिवराज को लेटर, खरीद सीमा बढ़ाने की गुहार
मुख्यमंत्री आवास घेरने के ऐलान के बाद किसानों को नर्मदापुरम रोड स्थित वीर सावरकर सेतु के पहले रोक लिया गया था। प्रशासन ने आसपास के इलाकों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाए गए हैं। अन्य जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। वहीं कंषाना ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखकर मूंग की खरीद सीमा बढ़ाने की गुजारिश की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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