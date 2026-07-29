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एमपी में किसानों का CM हाउस कूच; पुलिस से झड़प, मुख्यमंत्री ने बनाई कमेटी

By Krishna Bihari Singh
भाषा, भोपाल
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सौ फीसदी मूंग खरीद जैसी मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस से तब झड़प हो गई, जब उन्होंने बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

शत-प्रतिशत मूंग खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों का धैर्य बुधवार को जवाब देता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का ऐलान किया है। इसको लेकर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जगह-जगह बैरिकेडिंग कर के किसानों को रोकने की कोशिश है। भोपाल में सीएम आवास की ओर से बढ़ने और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस बीच सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है।

सरकार ने बनाई कमेटी

सीएम मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हम सकारात्मक सुझावों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाते हैं। हमारी सरकार ने एक समिति बनाई है जो किसान भाइयों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। बातचीत से समाधान खोजने की कोशिशें होंगी।

आज भी होगी बातचीत

सीएम ने बताया कि हमने अपने कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना को कल उनसे बात करने के लिए भेजा गया था। आज भी आज कंषाना के साथ कृष्णा गौड़, विश्वास सारंग और राकेश सिंह सहित अन्य मंत्री और अधिकारी किसानों के साथ बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि भोपाल में प्रदर्शनकारी किसानों से पहले दौर की बातचीत विफल हो चुकी है।

नर्मदापुरम रोड पर आवाजाही प्रभावित

पहली वार्ता के दौरान सरकार की ओर से किसानों को भरोसा दिया गया था कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। सरकार सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। इसके बावजूद किसान पूरी रात सड़कों पर डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। किसानों के प्रदर्शन के कारण नर्मदापुरम रोड पर आवाजाही प्रभावित रही।

बैरिकेड पार करने की कोशिशें

इंडिया टुटे की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार रात 2,000 से अधिक किसान कपड़े, बिस्तर और एक हफ्ते का खाना लेकर पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर भोपाल के बाहरी इलाके में दाखिल हुए। किसानों ने मंगलवार को भोपाल के श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास तक मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिशें कीं। इस दौरान किसान बैरिकेड पर चढ़कर उसे पार करते नजर आए।

बसों पर चढ़े, पुलिस से हल्की झड़प

किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बसें लगा रखीं थीं लेकिन किसान बसों पर भी चढ़ गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशें कीं। इससे पुलिस और किसानों के बीच हल्की झड़प और खींचतान भी देखी गई। किसान मूंग की फसल की 100 फीसदी खरीद और ई-टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस सिस्टम को किसानों की उपज की खरीदने और खाद के वितरण की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए बनाया गया था।

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शिवराज को लेटर, खरीद सीमा बढ़ाने की गुहार

मुख्यमंत्री आवास घेरने के ऐलान के बाद किसानों को नर्मदापुरम रोड स्थित वीर सावरकर सेतु के पहले रोक लिया गया था। प्रशासन ने आसपास के इलाकों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाए गए हैं। अन्य जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। वहीं कंषाना ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखकर मूंग की खरीद सीमा बढ़ाने की गुजारिश की है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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