एमपी में आंदोलन जारी रखेंगे किसान, बातचीत फेल; शिवराज के घर के बाहर प्रदर्शन
मध्य प्रदेश सरकार और किसानों के बीच बातचीत फिर बेनतीजा साबित हुई है। किसानों ने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
एमपी में सौ फीसदी मूंग खरीदी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। अब किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच लंबी बैठक हुई। सरकार ने मूंग की खरीदी सीमा 25 से बढ़ाकर 60 फीसदी तक करने का प्रस्ताव रखा लेकिन किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। भोपाल में किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसान सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं।
शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर प्रदर्शन
किसान एमएसपी पर सौ फीसदी मूंग खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान भोपाल में बुधवार शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर जा पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद किसान भोपाल के प्रमुख रोशनपुरा चौराहे पर जा पहुंचे। यह जगह सीएम आवास से महज एक किलोमीटर की दूरी पर है।
सरकार की घोषणाएं बेकार
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों ने नर्मदापुरम हाईवे पर लगाए गए बैरिकेड को पारकर दिया। हजारों की संख्या में किसान रोशनपुरा चौराहे पहुंचे और डेरा डाल दिया। राज्य सचिवालय में सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों के साथ बातचीत की। सरकार ने कई रियायतों की घोषणा की। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीद की सीमा में भी भारी बढ़ोतरी (60 फीसदी तक) करने का ऐलान किया। लेकिन किसान सौ फीसदी मूंग खरीदी पर अड़े हुए हैं।
खरीद लिमिट 60 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान कल्याण मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद हर पात्र किसान की मूंग उपज की एमएसपी खरीद लिमिट को 25 से बढ़ाकर 60 फीसदी करने का फैसला किया है। संशोधित खरीद लिमिट अब प्रति एकड़ लगभग तीन क्विंटल होगी। सरकार की ओर से यह फैसला तुरंत लागू हो जाएगा।
किसान बोले- नहीं मानी पूरी मांगें, लॉलीपॉप थमाया
सरकार की ओर से इस घोषणा के बाद भी किसान नहीं माने। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। एक किसान ने कहा कि सरकार ने हमें लॉलीपॉप थमाया है। सरकार ने हमारी मांगें पूरी तरह से नहीं मानी हैं। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले मंगलवार को भी किसानों के साथ सरकार की बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच पत्राचार
गौरतलब है कि किसान कल्याण मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग की खरीद लिमिट बढ़ाने की अपील की थी। अपने आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद कंसाना के लेटर के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए अनुमानित उत्पादन की अधिकतम सीमा 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग की खरीद मध्यप्रदेश के लिए एमएसपी के तहत पहले ही स्वीकार की जा चुकी है।
क्या बोले शिवराज?
शिवराज सिंह चौहान ने लेटर में लिखा कि सीजन में विभिन्न राज्यों में मूंग खरीद लिमिट का 87 प्रतिशत मध्य प्रदेश को पहले ही दिया जा चुका है। यह देश में सर्वाधिक है। एमपी के लिए 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का टार्गेट है। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार की ओर से खरीद लिमिट नहीं दी जाती है। इस साल पीएम-आशा योजना के अतंर्गत देश भर से 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग खरीदी जानी है।
मूंग खरीदी का बताया आंकड़ा
शिवराज ने आगे लेटर में बताया कि यूपी से 48,298 मीट्रिक टन, हरियाणा से 2,115 मीट्रिक टन और मध्यप्रदेश से सर्वाधिक 4,54,580 मीट्रिक टन की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार राज्यों से पीएम-आशा योजना के अंतर्गत ही मूंग खरीदी की मंजूरी देती है। पहले ही स्पष्ट है कि केंद्र सरकार योजना के तहत राज्यों से 25 फीसदी तक ही खरीद कर सकती है, बाकी की खरीदी राज्यों को करनी होती है। मध्य प्रदेश को अधिकतम वरीयता दी गई है। ऐसे में राज्य मूंग की खरीदी जल्द से जल्द सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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