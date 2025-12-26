MP में 2 साल की बच्ची से रेप के आरोपी इंजीनियर ने की खुदकुशी; परिवार का आरोप- मां मांग रही थी 60 लाख

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेप आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उस पर 2 साल 11 महीने की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था। इस मामले में आरोपी के परिवारवालों ने बच्ची के माता-पिता पर गंभीर आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेप आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उस पर 2 साल 11 महीने की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था। इस मामले में आरोपी के परिवारवालों ने बच्ची के माता-पिता पर गंभीर आरोप लगाया है। परिवारवालों का कहना है कि बच्ची के माता-पिता उसे रेप केस का निपटारा करने के लिए पैसे मांग रहे थे और उसे ब्लेकमेल कर रहे थे। मृतक की पहचान लवजीत सिंह राना के तौर पर हुई है। वह बीटेक ग्रैजुएट का छात्र बताया जा रहा है। जानकारी के मुतबिक पोक्सो एक्ट के तहत रेप के आरोप लगने की वजह से उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। अब वह रामगढ़ के डाबरा में पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में अपने अंकल के साथ रह रहा था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लवजीत सिंह ने शुक्रवार की रात को जहर खाया था। शनिवार सुबह उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवारवालों का आऱोप है कि बच्ची की मां केस वापस लेने के लिए 60 लाख रुपए मांग रही थी। 30 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके थे और बाकी की रकम के लिए बार-बहार दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक लवजीत सिंह के खिलाफ अप्रैल में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया दया था। महिला ने आरोप लगाया था कि लवजीत और एक अन्य शख्स उनकी बेटी को कार में घुमाने के बहाने ले गया था। बाद में जब वह वापस लौटे तो बच्ची डरी हुई थी और बच्ची को चोट भी लगी हुई थी।