Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Engineer Accused of 2 year old girl rape suicide family claim mother demanded 60 lakh
MP में 2 साल की बच्ची से रेप के आरोपी इंजीनियर ने की खुदकुशी; परिवार का आरोप- मां मांग रही थी 60 लाख

MP में 2 साल की बच्ची से रेप के आरोपी इंजीनियर ने की खुदकुशी; परिवार का आरोप- मां मांग रही थी 60 लाख

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेप आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उस पर 2 साल 11 महीने की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था। इस मामले में आरोपी के परिवारवालों ने बच्ची के माता-पिता पर गंभीर आरोप लगाया है।

Dec 26, 2025 01:15 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेप आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उस पर 2 साल 11 महीने की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था। इस मामले में आरोपी के परिवारवालों ने बच्ची के माता-पिता पर गंभीर आरोप लगाया है। परिवारवालों का कहना है कि बच्ची के माता-पिता उसे रेप केस का निपटारा करने के लिए पैसे मांग रहे थे और उसे ब्लेकमेल कर रहे थे। मृतक की पहचान लवजीत सिंह राना के तौर पर हुई है। वह बीटेक ग्रैजुएट का छात्र बताया जा रहा है। जानकारी के मुतबिक पोक्सो एक्ट के तहत रेप के आरोप लगने की वजह से उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। अब वह रामगढ़ के डाबरा में पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में अपने अंकल के साथ रह रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लवजीत सिंह ने शुक्रवार की रात को जहर खाया था। शनिवार सुबह उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवारवालों का आऱोप है कि बच्ची की मां केस वापस लेने के लिए 60 लाख रुपए मांग रही थी। 30 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके थे और बाकी की रकम के लिए बार-बहार दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक लवजीत सिंह के खिलाफ अप्रैल में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया दया था। महिला ने आरोप लगाया था कि लवजीत और एक अन्य शख्स उनकी बेटी को कार में घुमाने के बहाने ले गया था। बाद में जब वह वापस लौटे तो बच्ची डरी हुई थी और बच्ची को चोट भी लगी हुई थी।

टॉपर था लवजीत सिंह

रिपोर्ट के मुताबिक लवजीत ने डाबरा में बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। उसने अपनी इंजीनियरिंग इंदौर के एक इंस्टीट्यूट से की थी और फिर गुरुग्राम की एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था। वह अप्रैल में छुट्टी पर घर आया था। इसी दौरान उस पर केस रजिस्टर हुआ। पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|