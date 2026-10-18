मध्य प्रदेश के खरगोन में आया भूकंप, 5 किमी गहराई में केंद्र; कितनी रही तीव्रता?
मध्य प्रदेश के खरगोन में रविवार दोपहर के वक्त हल्का भूकंप आया। इसका केंद्र 5 किलोमीटर गहराई में था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रविवार को दोपहर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र खरगोन क्षेत्र में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप से हुए नुकसान की जानकारी नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले शनिवार को तड़के हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। 6 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी भूकंप महसूस किया गया था।
रिक्टर पैमाने पर 3 तीव्रता, 5 किमी गहराई में केंद्र
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, रविवार को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र खरगोन इलाके में था। भूकंप दोपहर करीब 12:15 बजे आया। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था।
हिमाचल में एक दिन पहले आया था भूकंप
इससे एक दिन पहले, शनिवार तड़के हिमाचल प्रदेश के शिमला से लगभग 130 किलोमीटर दूर रामपुर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, इसके झटके सुबह 4:36 बजे महसूस किए गए थे। 4.1 तीव्रता का यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया था।
शनिवार को ही पाकिस्तान में भी आया था भूकंप
शनिवार को ही सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 5.9 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस किया गया था। इसका केंद्र खुजदार से 48 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में जमीन की सतह से 25 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इससे किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। यह भौगोलिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र में आता है। साल 2005 में आए भीषण 7.6 तीव्रता के भूकंप में 74,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
दिल्ली-एनसीआर में लगे थे झटके
इससे पहले 6 अक्टूबर को दिल्ली-NCR क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, रात 10 बजकर 23 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई थी। इसका केंद्र उत्तराखंड के चमोली जिले में था। केंद्र जमीन की सतह से करीब 13 किलोमीटर नीचे था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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