बिग बॉस के नाम पर 10 लाख की ठगी, MP का डॉक्टर कैसे बना शिकार

मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के साथ बिग बॉस में एंट्री दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। डॉक्टर की पहचान भोपाल के डरमाटॉलोजिस्ट अभिनीत गुप्ता के तौर पर हुई है। उन्होंने मामले को लेकर मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 07:26 PM
मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के साथ बिग बॉस में एंट्री दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। डॉक्टर की पहचान भोपाल के डरमाटॉलोजिस्ट अभिनीत गुप्ता के तौर पर हुई है। उन्होंने मामले को लेकर मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भोपाल में भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला 2022 का बताया जा रहा है। हाल ही में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डॉक्टर ने खुलासा किया कि 2022 में, करण सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अभिनीत को बिग बॉस में एंट्री के लि कोशिश करने के लिए कहा था। उसने दावा किया कि निर्माताओं के साथ उसकी अच्छी पहचान है।

डॉक्टर ने कहा, उसने एक करोड़ रुपये देने की बात कही, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर वह मुंबई गया और उसने मुझे अपने साथियों से फोन पर बात कराई। उसने 60 लाख रुपये देने की बात कही और मुझे नकद भुगतान करने को कहा। उसने मुझे मुंबई बुलाया और एंडेमोल कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश शाह से मेरी मुलाकात तय की। इसके बाद, करण ने अभिनीत से पैसे मांगे और उसने आरोपी को 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

हालांकि, जब बिग बॉस सीज़न 16 के प्रतियोगियों की लिस्ट घोषित की गई, तो उसमें अभिनीत का नाम नहीं था। जब उन्होंने करण से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभिनीत शो के बीच में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री लेंगे। लेकिन सीज़न खत्म होने के बाद, करण ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि वह उन्हें अगले सीज़न में हिस्सा दिलाएंगे। हालांकि, इस बार भी कुछ नहीं हुआ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनीत ने कहा, जब सीजन 17 भी खत्म हो गया, तो मैंने करण सिंह से 10 लाख रुपये वापस मांगे। लेकिन वह मुझे इधर-उधर दौड़ाता रहा। आखिरकार, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गया, लेकिन वहां भी बहुत देर हो गई, और लगभग दो साल बाद, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अभिनीत ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी लोग करण जैसे लोगों से सावधान रहें ताकि वे भी उसकी तरह ठगी का शिकार न हों।

