MP के डिंडौरी में रूह कंपा देने वाली वारदात; मां का कत्ल, फिर लाश के बगल में नाबालिग बेटी से दरिंदगी

Feb 27, 2026 03:32 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, डिंडौरी
मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सनसनीखेज और दर्दनाक हत्याकांड का एक मामला सामने आया है। एक महिला की उसके लिव-इन पार्टनर के छोटे भाई ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद नशे में घर पहुंचे लिव-इन पार्टनर ने महिला की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म भी किया।  

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सनसनीखेज और दर्दनाक हत्याकांड का एक मामला सामने आया है। एक महिला की उसके लिव-इन पार्टनर के छोटे भाई ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद नशे में घर पहुंचे लिव-इन पार्टनर ने महिला की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म भी किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।

पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो घर के अंदर महिला लहूलुहान हालत में मृत पड़ी थी। पास ही में उसकी नाबालिग बेटी सहमी हुई बैठी थी। पुलिस ने लड़की को तुरंत शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बच्ची की हालत अब स्थिर बाहर है। वहीं, पुलिस ने महिला की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मर्डर स्पॉट और घर को सील कर दिया है।

मां की लाश के पास बैठकर रातभर रोती रही लड़की

जानकारी के अनुसार, डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र में करीब 35 साल की एक महिला, हरिओम चौधरी नाम के व्यक्ति संग लिव-इन रिलेशन में रहती थी। गुरुवार महिला की उसके लिव-इन पार्टनर के छोटे भाई छोटू चौधरी (40) ने गुरुवार को पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, महिला की 14 साल की बेटी के साथ हरिओम चौधरी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। वारदात के बाद डर के मारे लड़की अपनी मां की लाश के पास बैठकर रातभर रोती रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 10 बजे तक भी जब मां-बेटी घर से बाहर नहीं निकलीं तो शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई।

एक साल पहले पति की करंट लगने से हो गई थी मौत

शहपुरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक महिला मूलरूप से शहपुरा क्षेत्र की रहने वाली थी। उसकी शादी उमरिया जिले में हुई थी। करीब एक साल पहले उसके पति की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद वह मजदूरी के लिए जबलपुर में रहने लगी। करीब छह महीने पहले उसकी पहचान हरिओम चौधरी से हुई थी। हरिओम पेशे से ड्राइवर है। बातचीत बढ़ी और दोनों साथ रहने लगे। करीब चार महीने पहले महिला अपनी बेटी के साथ हरिओम के घर में रहने लगी थी।

छोटू और के बीच हुआ था विवाद : बेटी

पीड़ित लड़की ने बताया कि 2 दिन पहले हरिओम चौधरी का छोटा भाई छोटू चौधरी घर आया था। किसी बात को लेकर वह मेरी मां से विवाद करने लगा। बहस बढ़ने पर उसने मां से मारपीट की। लोहे की रॉड से सिर पर कई वार किए, जिससे मां खून से सन गई थी, वारदात के बाद आरोपी महिला को अस्पताल नहीं ले गया। घर पर ही मरहम पट्टी करने लगा। हालत बिगड़ने पर मां की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी छोटू ने मुझे डराया-धमकाया और मौके से फरार हो गया।

दरवाजे की कुंडी लगाकर फरार हो गया

रेप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हरिओम चौधरी नशे की हालत में घर पहुंचा। मां टॉयलेट के पास मृत हालत में पड़ी थी, लेकिन उसने मां की स्थिति को नजरअंदाज किया। लड़की को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। वह जबरन लड़की को पकड़कर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर फरार हो गया।

शहपुरा पुलिस ने बताया कि बालाघाट से फोरेंसिंक की टीम आई थी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएं हैं। आरोपी हरिओम चौधरी और उसके भाई छोटू चौधरी के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं।आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम गठित की है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
