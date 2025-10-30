धार में दर्दनाक हादसा, वाहनों पर गिर पड़ी रेलवे ब्रिज बनाने वाली क्रेन, 2 की मौत

संक्षेप: घटना के अनुसार,धार जिले के पीथमपुर में शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे सागौर इलाके में यह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से क्रेन भारी पिलर को शिफ्ट करने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और ओवरब्रिज से नीचे गिर गई।

मध्य प्रदेश के धार जिले के सागौर क्षेत्र में आज बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी-भरकम क्रेन मशीन के अचानक से पलट जाने से उधर से गुजर रहे कई लोग और वाहन इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया है। बताया गया कि मौके पर टेंपो में दबने से दो लोगो की मौत हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नही हुई है। हादसे में कई वाहनों के चकनाचूर होने की खबर है, कुछ लोगों के क्रेन के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है।

घटना के अनुसार,धार जिले के पीथमपुर में शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे सागौर इलाके में यह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से क्रेन भारी पिलर को शिफ्ट करने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और ओवरब्रिज से नीचे गिर गई। इस दौरान सर्विस रोड से गुजर रहे दो पिकअप वाहन चकनाचूर हो गए। जिसमे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक और अन्य की मौत की सूचना है,दो लोग गंभीर घायल हैं। हादसे की जानकारी लगते ही सागौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची ओर रेस्क्यू कार्य मे जुट गई। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास जारी है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है।

हादसे के बाद प्रसासन ने दो क्रेन मंगवाकर गिरी क्रेन को हटवाया,इस दौरान एक वाहन में ड्राइवर फंसा हुआ था,जिसे पहले निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं,दूसरे वाहन में ड्राइवर अभय पाटीदार और कंडक्टर कल्याण को बाद में निकाला गया। अभय की मौत हो गई है। कल्याण को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार,यह हादसा तब हुआ जब ब्रिज निर्माण का काम चल रहा था और अचानक क्रेन का संतुलन बिगड़ गया,सुबह सीमेंट पिलर उठाने का काम किया जा रहा था। लोहे की प्लेट नहीं लगाने के कारण वजन उठाते ही क्रेन का एक हिस्सा नीचे धंसने लगा। जैसी ही बैलेंस बिगड़ा,क्रेन पलटी खा गई। बताया जा रहा है कि मामले में रेलवे अधिकारियों ओर कॉन्टेक्टर की लापरवाही सामने आ रही है,मौके पर मौजूद एडवोकेट राजेश चौधरी ने बताया कि सर्विस रोड को नहीं बनाया गया था। इस कारण क्रेन का एक हिस्सा जमीन में धंस गया और क्रेन पलट गई। कई बार विभाग के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर से भी कहा गया था लेकिन उन्होंने नहीं सुनी।