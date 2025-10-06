MP dewas teacher caught doing dirty things with women inside school students made video know details महिला मित्र के साथ स्कूल में करता था गंदी हरकत, बच्चों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP dewas teacher caught doing dirty things with women inside school students made video know details

महिला मित्र के साथ स्कूल में करता था गंदी हरकत, बच्चों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया

मामला देवास जिले के उदयनगर संकुल के एक प्राथमिक शासकीय स्कूल का है। यहां शासकीय शिक्षक विक्रम कदम स्कूल टाइम में ही क्लासरूम के अंदर महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए गए,स्कूल में शिक्षक की इस हरकत का वीडियो भी सामने आया है,हालांकि शिक्षक इसे फेक बात रहे हैं। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
महिला मित्र के साथ स्कूल में करता था गंदी हरकत, बच्चों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया

मध्य प्रदेश के देवास जिले में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां शिक्षक स्कूल में ही महिला मित्र के साथ अश्लील हरकत करते पाया गया है। बताया गया कि कुछ स्कूली बच्चों ने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो बनाते देख शिक्षक ने मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया, लेकिन बच्चे भाग गए थे। अब रविवार देर रात यह वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं शिक्षक पर ग्रामीणों का आरोप है कि वह लंबे समय से ऐसी हरकतें कर रहा है और बच्चों के सामने भी कई बार महिला के गले में हाथ डालकर बैठा रहता था। मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी जांच के बाद सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं।

मामला देवास जिले के उदयनगर संकुल के एक प्राथमिक शासकीय स्कूल का है। यहां शासकीय शिक्षक विक्रम कदम स्कूल टाइम में ही क्लासरूम के अंदर महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए गए,स्कूल में शिक्षक की इस हरकत का वीडियो भी सामने आया है,हालांकि शिक्षक इसे फेक बात रहे हैं और मामले की शिकायत करने की बात कह रहे हैं। वीडियो 2 दिन पुराना है और स्कूल के किसी बच्चे ने इसे बनाया है। शिक्षक की इस शर्मनाक करतूत पर ग्रामीण भी सामने आए हैं और कहा कि शिक्षक विक्रम कदम कई सालों से यहीं पदस्थ है। इस मामले में कई बार शिकायत की जा चुकी है,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से शिक्षक के हौसले बुलंद रहते थे। दो दिन पूर्व भी गांव के पटेल और उप सरपंच ने सबके सामने उसे समझाया था,लेकिन वह हर बार की तरह वह इस बार भी नहीं माना।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले संकुल स्कूल समूह में भी इस बारे में शिकायत की गई थी और समझाइश देने के बाद भी उस पर शिकायतों का कोई असर नही पड़ा था। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं,आरोपी शिक्षक ने वीडियो को फेक बताया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हरि सिंह भारती का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर पंचनामा बनाकर शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उधर आरोपी शिक्षक विक्रम कदम ने सभी आरोपों को खारिज किया है और उनका कहना है कि मुझे फंसाने के लिए मेरा फेक वीडियो बनाया गया है। जिसकी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में आवेदन देकर आया हूं।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|