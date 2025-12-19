लालच देकर लड़की को फंसाया, फिर आपत्तिजनक वीडियो बना मांगे लाखों; देवास में हनीट्रैप

संक्षेप: मध्य प्रदेश के देवास में एक युवती ने दोस्ती के बहाने युवक को प्रेम जाल में फंसाकर उसके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और अब जमीन के हिस्से व लाखों रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक बार फिर हनीट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शाही जिंदगी के लालच में एक युवती पर युवक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर ब्लैकमेल करने लगी। परेशान युवक ने ऑडियो की रिकॉर्डिंग और अन्य सामग्री पुलिस को दी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह मामला देवास शहर के नहार दरवाजा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित भावेश ठाकुर, निवासी राजोदा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि परिधि नामदेव नाम की युवती ने पहले दोस्ती के बहाने उसे अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि शराब पिलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए गए, जिसके बाद लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी परिधि नामदेव द्वारा शाही ज़िंदगी जीने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। ब्लैकमेलिंग के दौरान लाखों रुपये की मांग की गई, साथ ही जमीन में आधा हिस्सा देने की भी धमकी दी गई। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर अंततः पीड़ित ने पुलिस की शरण ली।

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(6) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि परिधि नामदेव का नाम पहले भी ऐसे मामलों में सामने आ चुका है, जिसको लेकर पुलिस पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। फिलहाल नहार दरवाजा थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

देवास एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदोरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी एक मामला दर्ज है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर ब्लैकमेल और ऑडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल की जा रही है।