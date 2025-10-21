पहले पीटा फिर जबरन पिलाई पेशाब, MP में दिवाली की रात ड्राइवर से घिनौनी हरकत

संक्षेप: पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से ड्राइवर है। पहले दतावली गांव के सोनू बरुआ की बोलेरो चलाता था। बीते कुछ दिन से गाड़ी चलाना बंद कर दिया था और ग्वालियर के दीनदयाल नगर में अपने ससुराल जाकर रहने लगा था।

एमपी के भिंड में तीन युवकों पर दलित वर्ग के ड्राइवर के साथ मारपीट करने और पेशाब पिलाने के आरोप लगे हैं। ड्राइवर का कहना है कि तीनों युवक उसे ग्वालियर से बंधक बनाकर भिंड के सुरपुरा लाए। उसे पीटा,जबरन शराब पिलाई, पेशाब पीने पर मजबूर किया और बाद में छोड़कर भाग गए। पीड़ित को मंगलवार सुबह भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी संजीव पाठक और कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से बात की। फिलहाल,पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है।

पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से ड्राइवर है। पहले दतावली गांव के सोनू बरुआ की बोलेरो चलाता था। बीते कुछ दिन से गाड़ी चलाना बंद कर दिया था और ग्वालियर के दीनदयाल नगर में अपने ससुराल जाकर रहने लगा था। सोमवार की रात सोनू के साथ दतावली का ही आलोक पाठक और भिंड का रहने वाला छोटू ओझा पीड़ित के पास पहुंचे। उसे जबरन कार में बैठा लिया और सुरपुरा गांव ले आए। गांव पहुंचने के बाद उसके साथ अमानवीयता की। पीड़ित की हालत बिगड़ी तो वे फरार हो गए। पीड़ित ने फोन लगाकर परिजन को बताया,जिन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

एएसपी संजीव पाठक ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मारपीट करने,बंधक बनाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सोनू और आलोक पुलिस की हिरासत में हैं। छोटू की तलाश जारी है। पीड़ित को पेशाब पिलाने के आरोप की जांच की जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।