ब्लैकमेल कर रहा था जीजा, साली ने दी सुपारी; इंटरनेट से सीख ऐसे किया कत्ल

संक्षेप: एमपी के नरसिंहपुर जिले में अवैध प्रेम संबंध और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक महिला ने अपने जीजा की हत्या कर दी। आरोपी जीजा शादीशुदा महिला को पूर्व के संबंध को लेकर ब्लैकमेल किया करता था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Wed, 29 Oct 2025 07:14 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में अवैध प्रेम संबंध और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक महिला ने अपने जीजा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी साली समेत 3 को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि शादीशुदा महिला को उसका जीजा पूर्व के संबंध को लेकर ब्लैकमेल किया करता था। जीजा आरोपी महिला के वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां दिया करता था। आरोपी महिला ने बाकायदा जीजा के कत्ल की सुपारी दी और इंटरनेट से मर्डर का तरीका सीखा।

युवक 25 अक्टूबर से लापता था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह जीजा और साली के बीच पूर्व के अवैध संबंध रहे। जीजा अपनी साली को वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। इससे वह परेशान हो गई थी। वह आरोपी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने इंटरनेट से तरीखा सीखा और जीजा की हत्या की साजिश रची। युवती ने सोशल मीडिया पर हत्या से जुड़ी रील्स और वीडियो देखे और 50 हजार रुपए में जीजा को मारने की सुपारी दो लोगो को दी।

पुलिस ने साली समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। आरोपी निधि के पिता पर भी हत्या का केस दर्ज है। वह जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर को सृजन साहू जलशा होटल के पास से लापता हो गया था। 26 अक्टूबर को मंगवानी थाने में सृजन साहू (35) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को होटल जलसा के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें निधि उसे अपने साथ ले जाती दिखी।

इसके बाद सृजन वापस नहीं लौटा। उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन मंगवानी के जंगल में मिली। निधि को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद अन्य दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने बताया कि आरोपी निधि की शादी कुछ माह पहले हो चुकी थी लेकिन उसके जीजा सृजन साहू उससे संपर्क बनाए रखना चाहता था। वह पुराने वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि परेशान होकर आरोपी निधि ने सृजन की हत्या की योजना बनाई और साहिल नाम के युवक को 50 हजार में मर्डर की सुपारी दे दी। साहिल ने 20 हजार एडवांस लिया था। 25 अक्टूबर की दोपहर निधि ने जीजा सृजन को घूमने जाने के बहाने बुलाया। निधि के साथ साहिल और एक अन्य नाबालिग था। चारों एक शिफ्ट कार से जंगल की तरफ गए। कार सृजन चला रहा था। ड्राइविंग के दौरान निधि ने जीजा की गर्दन पर चाकू से तीन बार वार किए।

फिर साहिल ने भी चाकू मारा। हत्या करने के बाद आरोपियों ने सृजन की लाश को जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया। रातभर चली तलाश के बाद NH-44 से डायवर्ट एक कच्चे रास्ते में पुलिस को सृजन की क्षत-विक्षत लाश मिली थी। इस सुपारी किलिंग में शामिल नाबालिग ने शौक पूरा करने के लिए कई कर्ज लिए थे। उस पर करीब 2 लाख रुपए की उधारी थी। उसने आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में हत्या की सुपारी स्वीकार की।

सृजन की तीन वर्ष पहले निधि की चचेरी बहन से शादी हुई थी। निधि की खुद की शादी 6 महीने पहले हुई थी। बीच में डेढ़ साल तक सृजन और निधि का संपर्क बना रहा। आरोपी निधि साहू ने बताया कि वह परेशान कर रहा था। वह कहता था कि तुम्हारे वीडियो मेरे पास हैं। मैं सबको दिखा दूंगा। मेरी शादी को पांच महीने हो गए थे लेकिन वह फिर भी धमकाता था। मैंने साहिल को अपनी समस्या बताई तो उसने कहा कि मैं निपटा दूंगा।

आरोपी निधि ने माना कि वह लगातार मर्डर के तरीकों से जुड़े वीडियो देखती थी। इसी आधार पर प्लान बनाया। एसपी डॉ. मीना ने खुलासा करने वाली टीम को 10 हजार का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने आरोपी युवती निधि साहू, साहिल पटेल और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। निधि और साहिल को जेल भेजा गया है जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

रिपोर्ट- विजय यादव

Mp News
