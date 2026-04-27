एमपी के मुरैना में दर्दनाक हादसा; बेकाबू बस ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा, मौत
एमपी के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बेरियल चौराहे पर सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक बेकाबू बस ने एक महिला को टक्कर मार दी और उसे करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटती ले गई।
मध्य प्रदेश के मुरैना के सिविल लाइन क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कमला बघेल नामक महिला को टक्कर मार दी और उसे करीब 100 मीटर तक घसीटा। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। मृतका की लाश लगभग दो घंटे तक बस के नीचे फंसी रही। इस घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन की देरी और लापरवाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को बस से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
घटना मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बेरियल चौराहे पर हुई। बताया जाता है कि बानमौर निवासी कमला बघेल अपने परिवार के साथ एक गमी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं। इसी दौरान बेरियल चौराहे पर तेज रफ्तार बेकाबू बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद चालक ने बस नहीं रोकी और महिला को करीब 100 मीटर घसीटते हुए ले गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे के बाद चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मृतका की लाश करीब दो घंटे तक बस के पहिए के नीचे फंसी रही। इस दौरान प्रशासन की सुस्ती और संवेदनहीनता साफ नजर आई। स्थानीय लोग और परिजन मौके पर जमा हो गए। पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताने लगे।मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और परिजनों के बीच तीखी बहस भी हुई।
परिजन लापरवाह चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद करीब दो घंटे में शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
इस घटना ने एक बार फिर जिले में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दमोह-कटनी मार्ग पर हादसा
वहीं एमपी के दमोह जिले में रविवार रात को दमोह-कटनी मार्ग पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में यूपी के जौनपुर निवासी एक ही परिवार के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार गुजरात के बड़ोदरा से अपने घर लौट रहा था, तभी कुम्हारी थाना क्षेत्र के बमनी गांव के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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