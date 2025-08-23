MP: गुटखा खाने पर पति ने डांटा तो पत्नी ने 3 बच्चों समेत खाया जहर, मां और 2 मासूमों की मौत
मध्य प्रदेश की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के एक गांव में पति ने जब गुटखा खाने से मना किया तो गुस्साई पत्नी ने अपने तीन मासूम बच्चों को जहर देकर खुद भी जान दे दी।विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
एमपी के सतना से सटे एक इलाके में मामूली घरेलू विवाद ने 3 जिंदगियां छीन लीं। एमपी की सीमा से सटे यूपी के एक गांव में पति ने जब गुटखा खाने से मना किया तो आहत पत्नी ने अपने तीन मासूम बच्चों को जहर देकर खुद भी जान दे दी। इस घटना में मां और दो बेटियों की मौत हो गई है जबकि बेटा अस्पताल में मौत से जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। घटना शनिवार को एमपी से सटे यूपी के इटवां डुडैला गांव में हुई।
गुटखा छोड़ दो, इसके लिए पैसे नहीं दूंगा
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, डुडैला गांव में रहने वाले बब्बू यादव ने अपनी पत्नी झुमकी (32) को उसकी गुटखा खाने की आदत पर डांट लगाई थी। पति ने कहा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा। गुटखा छोड़ दो, मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा।
मम्मी ने कुछ कड़वा खिलाया
पति बब्बू यादव के मुताबिक, इतना कहकर वह काम पर चला गया। जब वह घर लौटा तो उसने अपने तीनों बच्चों- दीपचंद्र (4), चंद्रमा (3) और बुलबुल (1) को पेट दर्द से बुरी तरह तड़पते देखा। एक बच्चे ने तोतली जुबान में बताया कि पापा मम्मी ने कुछ कड़वा-कड़वा खिलाया है। यह सुनते ही बब्बू के होश उड़ गए। उसने देखा कि पत्नी की हालत भी खराब है।
दो मासूम बच्चों समेत मां ने तोड़ा दम
बब्बू चारों को लेकर तुरंत नजदीकी एमपी के मझगवां अस्पताल पहुंचा। वहां इलाज के दौरान सबसे छोटी बेटी एक साल की बुलबुल की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बाकी तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
एक मासूम लड़ रहा जिंदगी की जंग
लेकिन सतना के रास्ते में ही पत्नी झुमकी और तीन साल की बेटी चंद्रमा ने भी दम तोड़ दिया। 4 वर्षीय बेटा दीपचंद्र गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल में भर्ती है। गुटखे को लेकर हुई एक छोटी सी तकरार का इतना खौफनाक अंजाम होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।