उज्जैन में बच्ची से हैवानियत: लंगड़ाता दिखा आरोपी रियाज, पुलिस ने निकाला जुलूस- VIDEO

संक्षेप: उज्जैन की खाचरोद तहसील के एक गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में नाकाम रहने पर उसे बोरी में बंद कर मोगरी से मारने का आरोपी रियाज खान मंगलवार को लंगड़ाता दिखा। पुलिस ने रियाज का जुलूस निकाला था।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के एक गांव में दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम रहने के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या करने के आरोपी रियाज खान का पुलिस ने मंगलवार को सड़क पर जुलूस निकाला। इस दौरान आम लोगों के साथ पुलिसकर्मियों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोपी रियाज खान को पुलिस जब सड़क पर लेकर चल रही थी तो वह लंगड़ाता दिखा। इस बीच वकीलों ने भी आरोपी का केस नहीं लड़ने का फैसला किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रियाज खान के लंगड़ाने के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटनास्थल का मौका मुआयना कराने के लिए ले जाया गया था। इस दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की थी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई थी। आरोपी को सड़क पर जुलूस निकालने के दौरान के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं।

बता दें कि 9 साल की बच्ची नानी के घर छुट्टी मनाने आई थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस का रियाज खान उसे उठाकर ले गया था। आरोपी रियाज ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किया। जब बच्ची चीखने लगी तो आरोपी ने उसे बोरी में बंद कर मोगरी (डंडे) से बुरी तरह पीटा और मरा समझकर भाग गया था। बाद में बच्ची को ढूंढते समय आरोपी खुद उसे लहुलूहान हालत में उठाकर पहुंचा और बोला कि वह छत से गिर गई है।

डॉक्टर ने इलाज के दौरान पुलिस को बताया था कि बच्ची को किसी भारी वस्तु से मारा गया है। बच्ची छत से गिरने के कारण जख्मी नहीं हुई है। बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। जीएमसी अस्पताल रतलाम में जब बच्ची को भर्ती कराया गया था तब उसकी चिंताजनक हालत देखकर नर्सिंग स्टाफ के भी आंसू निकल गए थे और पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए थे। बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।