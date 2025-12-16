Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime ujjain 9 year old girl rape riyaz seen limping in police paraded
उज्जैन में बच्ची से हैवानियत: लंगड़ाता दिखा आरोपी रियाज, पुलिस ने निकाला जुलूस- VIDEO

उज्जैन में बच्ची से हैवानियत: लंगड़ाता दिखा आरोपी रियाज, पुलिस ने निकाला जुलूस- VIDEO

संक्षेप:

उज्जैन की खाचरोद तहसील के एक गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में नाकाम रहने पर उसे बोरी में बंद कर मोगरी से मारने का आरोपी रियाज खान मंगलवार को लंगड़ाता दिखा। पुलिस ने रियाज का जुलूस निकाला था।

Dec 17, 2025 12:12 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के एक गांव में दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम रहने के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या करने के आरोपी रियाज खान का पुलिस ने मंगलवार को सड़क पर जुलूस निकाला। इस दौरान आम लोगों के साथ पुलिसकर्मियों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोपी रियाज खान को पुलिस जब सड़क पर लेकर चल रही थी तो वह लंगड़ाता दिखा। इस बीच वकीलों ने भी आरोपी का केस नहीं लड़ने का फैसला किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रियाज खान के लंगड़ाने के बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटनास्थल का मौका मुआयना कराने के लिए ले जाया गया था। इस दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की थी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई थी। आरोपी को सड़क पर जुलूस निकालने के दौरान के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं।

बता दें कि 9 साल की बच्ची नानी के घर छुट्टी मनाने आई थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस का रियाज खान उसे उठाकर ले गया था। आरोपी रियाज ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किया। जब बच्ची चीखने लगी तो आरोपी ने उसे बोरी में बंद कर मोगरी (डंडे) से बुरी तरह पीटा और मरा समझकर भाग गया था। बाद में बच्ची को ढूंढते समय आरोपी खुद उसे लहुलूहान हालत में उठाकर पहुंचा और बोला कि वह छत से गिर गई है।

डॉक्टर ने इलाज के दौरान पुलिस को बताया था कि बच्ची को किसी भारी वस्तु से मारा गया है। बच्ची छत से गिरने के कारण जख्मी नहीं हुई है। बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। जीएमसी अस्पताल रतलाम में जब बच्ची को भर्ती कराया गया था तब उसकी चिंताजनक हालत देखकर नर्सिंग स्टाफ के भी आंसू निकल गए थे और पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए थे। बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी रियाज खान बहुत शातिर है। पूछताछ के दौरान वह साइको किलर की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वकीलों ने भी आरोपी रियाज का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की जांच जारी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|