बचने के लिए पानी में 5 घंटे डूबा चोर, कमल की डंडी से ली सांस, फिर भी पकड़ा गया
आरपीएफ ने सिहोरा स्टेशन पर शातिर चोर को फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। आरोपी बचने के लिए एक तालाब में कूद गया और कमल की डंडी से सांस लेकर पांच घंटे डूबा रहा। गोताखोरों की मदद से उसे पकड़ा गया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिहोरा रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिहोरा स्टेशन पर एक शातिर चोर ने रीवा-इतवारी ट्रेन में एक महिला का पर्स चुराया और पकड़े जाने के डर से रेलवे ट्रैक के पास एक तालाब में छलांग लगा दी। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान उसके पीछे-पीछे तालाब पर पहुंचे तो वह कहीं नजर नहीं आया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कमल की खोखली डंडी के सहारे पानी के अंदर पांच घंटे तक सांस लेता रहा। अंत में गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया।
महिला का पर्स छीनकर हुआ था फरार
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 6 अप्रैल की सुबह जबलपुर मंडल के सिहोरा रेलवे स्टेशन पर हुई। बताया जाता है कि सुबह करीब 4.50 बजे ड्यूटी पर मौजूद RPF जवानों ने ट्रेन नंबर 11753 से उतरे एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन में एक महिला का पर्स छीनकर भागने लगा। इसके बाद मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने तुरंत उसका पीछा किया।
5 घंटे तक पानी में डूबा रहा, कमल की डंडी से ली सांस
संदिग्ध शख्स स्थानीय बाजार के पास एक तालाब की ओर भागा और पकड़े जाने से बचने के लिए काई और कीचड़ से भरे एक तालाब में कूद गया। उसने बचने की एक हैरान करने वाली कोशिश की। वह लगभग 5 घंटे तक पानी के अंदर ही डूबा रहा। उसने सांस लेने के लिए कमल के तने (खोखली डंडी) का सहारा लिया। आरपीएफ जवानों को पूरा यकीन था कि आरोपी तालाब में ही है इसलिए उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया।
यूपी के बिजनौर का है निवासी
काफी कोशिशों के बाद उसे तालाब में ढूंढकर बाहर निकाल लिया गया। थका होने के बाद भी उस शख्स ने पानी से बाहर आते ही भागने की कोशिश की लेकिन टीम ने मामूली हाथापाई के बाद उसे पकड़ लिया। इस दौरान उसे हल्की चोटें आईं। आरोपी ने शुरू में अपनी पहचान के बारे में गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि आरपीएफ ने रिकॉर्ड की जांच और पिछली रिपोर्टों से मिलान कर के आरोपी की पहचान यूपी के बिजनौर निवासी वाले हरविंदर सिंह (32) के रूप में की।
कई वारदातों में रहा है शामिल
आरपीएफ ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के डेटा और मीडिया रिपोर्टों की मदद से हरविंदर की पहचान की। आरपीएफ के अनुसार, हरविंदर पुराना अपराधी है। वह रेल यात्रियों को निशाना बनाता था। वह झपटमारी की कई वारदातों में शामिल रहा है। वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। भोपाल, इटारसी, उज्जैन, इगतपुरी और विशाखापत्तनम जैसे पुलिस स्टेशनों पर उसके खिलाफ कई वारंट हैं। कुछ में उसे भगोड़ा तक घोषित किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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