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बचने के लिए पानी में 5 घंटे डूबा चोर, कमल की डंडी से ली सांस, फिर भी पकड़ा गया

Apr 08, 2026 05:50 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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आरपीएफ ने सिहोरा स्टेशन पर शातिर चोर को फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। आरोपी बचने के लिए एक तालाब में कूद गया और कमल की डंडी से सांस लेकर पांच घंटे डूबा रहा। गोताखोरों की मदद से उसे पकड़ा गया। 

बचने के लिए पानी में 5 घंटे डूबा चोर, कमल की डंडी से ली सांस, फिर भी पकड़ा गया

मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिहोरा रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिहोरा स्टेशन पर एक शातिर चोर ने रीवा-इतवारी ट्रेन में एक महिला का पर्स चुराया और पकड़े जाने के डर से रेलवे ट्रैक के पास एक तालाब में छलांग लगा दी। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान उसके पीछे-पीछे तालाब पर पहुंचे तो वह कहीं नजर नहीं आया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कमल की खोखली डंडी के सहारे पानी के अंदर पांच घंटे तक सांस लेता रहा। अंत में गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया।

महिला का पर्स छीनकर हुआ था फरार

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 6 अप्रैल की सुबह जबलपुर मंडल के सिहोरा रेलवे स्टेशन पर हुई। बताया जाता है कि सुबह करीब 4.50 बजे ड्यूटी पर मौजूद RPF जवानों ने ट्रेन नंबर 11753 से उतरे एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन में एक महिला का पर्स छीनकर भागने लगा। इसके बाद मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने तुरंत उसका पीछा किया।

5 घंटे तक पानी में डूबा रहा, कमल की डंडी से ली सांस

संदिग्ध शख्स स्थानीय बाजार के पास एक तालाब की ओर भागा और पकड़े जाने से बचने के लिए काई और कीचड़ से भरे एक तालाब में कूद गया। उसने बचने की एक हैरान करने वाली कोशिश की। वह लगभग 5 घंटे तक पानी के अंदर ही डूबा रहा। उसने सांस लेने के लिए कमल के तने (खोखली डंडी) का सहारा लिया। आरपीएफ जवानों को पूरा यकीन था कि आरोपी तालाब में ही है इसलिए उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया।

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यूपी के बिजनौर का है निवासी

काफी कोशिशों के बाद उसे तालाब में ढूंढकर बाहर निकाल लिया गया। थका होने के बाद भी उस शख्स ने पानी से बाहर आते ही भागने की कोशिश की लेकिन टीम ने मामूली हाथापाई के बाद उसे पकड़ लिया। इस दौरान उसे हल्की चोटें आईं। आरोपी ने शुरू में अपनी पहचान के बारे में गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि आरपीएफ ने रिकॉर्ड की जांच और पिछली रिपोर्टों से मिलान कर के आरोपी की पहचान यूपी के बिजनौर निवासी वाले हरविंदर सिंह (32) के रूप में की।

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कई वारदातों में रहा है शामिल

आरपीएफ ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के डेटा और मीडिया रिपोर्टों की मदद से हरविंदर की पहचान की। आरपीएफ के अनुसार, हरविंदर पुराना अपराधी है। वह रेल यात्रियों को निशाना बनाता था। वह झपटमारी की कई वारदातों में शामिल रहा है। वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। भोपाल, इटारसी, उज्जैन, इगतपुरी और विशाखापत्तनम जैसे पुलिस स्टेशनों पर उसके खिलाफ कई वारंट हैं। कुछ में उसे भगोड़ा तक घोषित किया जा चुका है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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