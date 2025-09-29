mp crime tension in rajgarh woman body found suspicion of gang rape and murder MP: राजगढ़ में युवती की लाश मिलने से तनाव; गैंगरेप हत्या का आरोप, मुस्लिम युवक पर शक, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime tension in rajgarh woman body found suspicion of gang rape and murder

MP: राजगढ़ में युवती की लाश मिलने से तनाव; गैंगरेप हत्या का आरोप, मुस्लिम युवक पर शक

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में नेवज नदी में एक युवती की लाश मिलने से आक्रोश फैल गया है। हिंदूवादी संगठन और परिजनों ने एक मुस्लिम युवक पर साथियों के साथ गैंगरेप कर पीड़िता की हत्या का आरोप लगाया है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजगढ़Mon, 29 Sep 2025 08:05 PM
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में नेवज नदी के स्टॉप डैम पर सोमवार को एक युवती की लाश मिलने से आक्रोश फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकलवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। 20 साल की युवती शनिवार रात से लापता थी। हिंदूवादी संगठन और परिजनों ने एक मुस्लिम युवक पर साथियों के साथ गैंगरेप कर पीड़िता की हत्या का आरोप लगाया है। पचोर में स्थिति तनापूर्ण बनी हुई है।

पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हिंदूवादी संगठन और परिजनों ने विशेष वर्ग के युवक पर लव जिहाद करने और साथियों के साथ गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता थाना परिसर के सामने बड़ी संख्या में जमा हैं। 'गैंगरेप वालों को 'फांसी दो' के नारे लग रहे हैं। युवती शनिवार रात से लापता थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अस्पताल पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद पचोर में तनाव की स्थिति बन गई है। युवती के परिजनों का आरोप है कि अरशद नाम के युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाया। उसने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर हत्या कर लाश नदी में फेंक दी।

परिजन ने मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर अरशद पर शक जताया है। फिलहाल, मिसिंग केस दर्ज है। स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल और आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हिंदू संगठनों के लोग बाजार बंद करा रहे हैं तो कुछ थाने का घेराव कर रहे हैं। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने और जय-जय श्रीराम के नारे लगाकर न्याय की मांग की जा रही है।

हालात को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों से पुलिस बुलाई गई है। ब्यावरा, तलेन, नरसिंहगढ़, करणवास समेत जिले भर का पुलिस अमला मौके पर तैनात है। एसडीओपी अरविंद सिंह मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी है। मामले में कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जा रही है। लाश का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। असल स्थिति साफ होगी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

