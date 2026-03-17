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नशे की लत और ताने; एमपी के शहडोल में बेटे ने की मां की हत्या, ऐसे खुली पोल

Mar 17, 2026 11:58 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
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एमपी के शहडोल में नशे के आदी बेटे ने काम पर नहीं जाने और तानों से नाराज होकर अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ढाबे पर खाना खाने गया। कैसे खुली पोल? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नशे की लत और ताने; एमपी के शहडोल में बेटे ने की मां की हत्या, ऐसे खुली पोल

एमपी के शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां नशे के आदी एक बेटे ने अपनी ही मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा काम पर नहीं जाता था जिसके कारण उसकी मां उसे अक्सर ताने देती थी। इसी से नाराज होकर उसने खाना बनाते समय अपनी मां को मार डाला और ढाबे पर खाना खाने चला गया। वह वहां दोस्तों से लाश को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

मामूली विवाद पर कत्ल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के ईंटा-भट्टा लखन दफाई इलाके में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को खाना बनाने के दौरान मामूली विवाद पर 32 वर्षीय बेटे संजय ने 56 वर्षीय मां कुसुम बाई कोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी संजय घर से निकल गया और एक ढाबे पर खाना खाने चला गया। वहां उसने अपने कुछ साथियों से मां की लाश को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था।

मुखबिर की सूचना की वजह से पकड़ा गया

इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है। पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी शव को छिपाने की तैयारी कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी संजय कोरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घर से महिला की लाश भी बरामद कर ली।

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कबूला जुर्म

आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी मां छोटी-छोटी बातों पर ताने मारकर उसे परेशान करती थी, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। आरोपी बड़ा बेटा है। घटना के समय घर में सिर्फ मां और बेटा ही मौजूद थे। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी शराब पीने का आदी है। वह मजदूरी पर बहुत कम जाता था। इसको लेकर उसकी मां ताने मारती थी। इससे नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया।

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नशे का आदी है आरोपी

थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि संजय नशे का आदी है। वह मजदूरी करता है। परिवार का छोटा बेटा दूसरे शहर में काम करता है। महिला की तीन बेटियां हैं। वह भी घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थीं। पुलिस को मौके पर शव के पास खाने के बर्तन मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेटे ने मां की हत्या खाना खाते समय ही की। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

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रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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