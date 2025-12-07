Hindustan Hindi News
खुद के मर्डर का प्लान, युवक की हत्या कर जलाया, MP में पूर्व पैरा कमांडो की खौफनाक साजिश

खुद के मर्डर का प्लान, युवक की हत्या कर जलाया, MP में पूर्व पैरा कमांडो की खौफनाक साजिश

संक्षेप:

बुरहानपुर पुलिस ने आर्मी के पूर्व पैरा कमांडो को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने एक युवक मार कर उसकी लाश को जला दिया। आरोपी ने खुद का मर्डर दिखाने के लिए लाश को जला दिया।

Dec 07, 2025 11:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने अंधे कत्ल के एक मामले में ऐसे शातिर हत्यारे को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है जो आर्मी का ट्रेंड पैरा कमांडो रह चुका है। शातिर बदमाश पर यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती समेत गैंगस्टर एक्ट से जुड़े करीब 8 मामले दर्ज हैं। यही नहीं अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने एक अनजान युवक को झांसे में लिया और उसकी हत्या कर शव को जला खुद को मरा साबित करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया।

