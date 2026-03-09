Hindustan Hindi News
होटल में नर्स पत्नी का खूनी खेल, खाने को लेकर पति पर ब्लेड से जानलेवा अटैक

Mar 09, 2026 07:43 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
भोपाल के पिपलानी क्षेत्र के एक होटल में सरकारी अस्पताल की नर्स पत्नी ने खाने को लेकर हुए विवाद में अपने पति पर ब्लेड और डंडे से हमला कर दिया। पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भोपाल के पिपलानी क्षेत्र स्थित एक होटल में शनिवार को सरकारी नर्स पत्नी ने अपने पति पर ब्लेड और डंडे से हमला कर दिया। पुणे में कार्यरत पति के अनुसार, होटल में भोजन को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी ने उस पर डंडे और ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित को हाथ पेट और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने किसी तरह वहां से भागकर अस्पताल में उपचार कराया। पीड़ित ने पुलिस को मारपीट का वीडियो भी सौंपा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

भोजन को लेकर दोनों के बीच बहस

घटना भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के एक होटल की बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि पुणे की आईटी कंपनी में काम करने वाला ललित पत्नी से मिलने के लिए होटल पहुंचा था। पति भोपाल के गोपाल नगर का रहने वाला है। वहीं पत्नी शाजापुर में नर्स है। ललित ने पत्नी को कोमल पैलेस होटल में ठहराया था। रविवार की सुबह करीब 7 बजे जब ललित सो रहा था तभी दोनों के बीच भोजन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई।

बाथरूम में छिपा तो वहां भी अटैक

देखते ही देखते दोनों के बीच होने वाली नोंकझोंक हिंसक हो गई। पत्नी ने कथित रूप से पति पर ब्लेड से वार कर के घायल कर दिया। पत्नी ने डंडे से भी पति पर वार किए। पत्नी के हमले से घबराकर पति बाथरूम की ओर भागा और छिपने की कोशिश की। लेकिन पत्नी वहां भी पहुंच गई और उस पर कांच के गिलास से वार कर दिया।

हाथ, पेट और सिर में चोटें

पत्नी के हमले में पति के हाथ, पेट और सिर में चोटें आई हैं। पत्नी के हमले में घायल पति ने किसी तरह मौके से निकलकर एक निजी अस्पताल पहुंचा और इलाज के लिए मदद मांगी। बाद में उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पीड़ित ने मारपीट से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं।

फेसबुक पर हुई थी दोस्ती

पुलिस ने शिकायत के आधार पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीडियो और अन्य सबूतों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों के बीच फेसबुक के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि ललित ने शादी से इनकार कर दिया था। इस पर ललित के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। फिर दोनों ने मई 2025 में मंदिर में शादी की। इस घटना के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद कम नहीं हुआ है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

