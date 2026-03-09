होटल में नर्स पत्नी का खूनी खेल, खाने को लेकर पति पर ब्लेड से जानलेवा अटैक
भोपाल के पिपलानी क्षेत्र के एक होटल में सरकारी अस्पताल की नर्स पत्नी ने खाने को लेकर हुए विवाद में अपने पति पर ब्लेड और डंडे से हमला कर दिया। पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भोपाल के पिपलानी क्षेत्र स्थित एक होटल में शनिवार को सरकारी नर्स पत्नी ने अपने पति पर ब्लेड और डंडे से हमला कर दिया। पुणे में कार्यरत पति के अनुसार, होटल में भोजन को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी ने उस पर डंडे और ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित को हाथ पेट और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने किसी तरह वहां से भागकर अस्पताल में उपचार कराया। पीड़ित ने पुलिस को मारपीट का वीडियो भी सौंपा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
भोजन को लेकर दोनों के बीच बहस
घटना भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के एक होटल की बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि पुणे की आईटी कंपनी में काम करने वाला ललित पत्नी से मिलने के लिए होटल पहुंचा था। पति भोपाल के गोपाल नगर का रहने वाला है। वहीं पत्नी शाजापुर में नर्स है। ललित ने पत्नी को कोमल पैलेस होटल में ठहराया था। रविवार की सुबह करीब 7 बजे जब ललित सो रहा था तभी दोनों के बीच भोजन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई।
बाथरूम में छिपा तो वहां भी अटैक
देखते ही देखते दोनों के बीच होने वाली नोंकझोंक हिंसक हो गई। पत्नी ने कथित रूप से पति पर ब्लेड से वार कर के घायल कर दिया। पत्नी ने डंडे से भी पति पर वार किए। पत्नी के हमले से घबराकर पति बाथरूम की ओर भागा और छिपने की कोशिश की। लेकिन पत्नी वहां भी पहुंच गई और उस पर कांच के गिलास से वार कर दिया।
हाथ, पेट और सिर में चोटें
पत्नी के हमले में पति के हाथ, पेट और सिर में चोटें आई हैं। पत्नी के हमले में घायल पति ने किसी तरह मौके से निकलकर एक निजी अस्पताल पहुंचा और इलाज के लिए मदद मांगी। बाद में उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पीड़ित ने मारपीट से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं।
फेसबुक पर हुई थी दोस्ती
पुलिस ने शिकायत के आधार पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीडियो और अन्य सबूतों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों के बीच फेसबुक के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि ललित ने शादी से इनकार कर दिया था। इस पर ललित के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। फिर दोनों ने मई 2025 में मंदिर में शादी की। इस घटना के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद कम नहीं हुआ है।
