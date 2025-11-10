भोपाल में मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लिव-इन पार्टनर कासिम फरार

संक्षेप: भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना सामने आई है। युवती को उसके लिव-इन पार्टनर कासिम ने अस्पताल में भर्ती कराया था। बाद में वह मौके से फरार हो गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 वर्षीय मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार तड़के युवती को उसका लिव-इन पार्टनर कासिम अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। चूंकि युवती के साथ मौजूद शख्स फरार हो गया था इस वजह से प्राइवेट अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और केस दर्ज कर के जांच शुरू की।

मृतका की पहचान खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी वर्मा के रूप में हुई है। खुशी विदिशा की रहने वाली थी। वह बीते 3 वर्षों से भोपाल में रहकर मॉडलिंग कर रही थी। वह कासिम नामक युवक के साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रही थी। हेड कॉन्स्टेबल प्रतीक कुमार ने बताया कि कासिम ने सोमवार की सुबह को खुशबू को इंदौर रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया और कुछ देर बाद ही मौके से फरार हो गया।

खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। बेटी के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं। उनकी बेटी का चेहरा सूजा हुआ है। बेटी के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। बेटी को निर्ममता से पीट-पीटकर मारा गया है। उनको न्याय चाहिए।

मृतका की मां ने यह भी बताया कि तीन दिन पहले कासिम ने कॉल कर कहा था कि वह खुशबू के साथ उज्जैन जा रहा है। उसने कहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुशबू ने भी परिवार को भरोसा दिलाया था कि कासिम अच्छा लड़का है। पुलिस का कहना है कि दोनों उज्जैन से भोपाल लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में खुशबू की तबीयत बिगड़ गई।