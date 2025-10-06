MP: प्यार में पागल छात्र की महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की धमकी, संबंध बनाने की डिमांड

ग्वालियर में एक महिला प्रोफेसर को उसी के एक स्टूडेंट ने एकतरफा प्यार में पागल होकर एसिड अटैक की धमकी दे दी। आरोपी छात्र ने महिला प्रोफेसर से अनैतिक संबंध बनाने की मांग भी की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

ग्वालियर में एकतरफा प्यार में पागल एक स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक से बदसूरत कर देने की धमकी दे दी। आरोपी छात्र ने महिला प्रोफेसर से अनैतिक संबंध बनाने की मांग भी की। घबराई प्रोफेसर ने घटना की शिकायत मुरार थाने में की है। मुरार पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धमकी देने और यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, महिला प्रोफेसर के साथ स्टूडेंट दुष्यंत सागर कई दिनों से बदसलूकी कर रहा था। आरोपी छात्र शिवपुरी जिले का रहने वाला बताया जाता है। महिला प्रोफेसर और आरोपी छात्र एक ही महाविद्यालय से हैं। महिला प्रोफेसर और स्टूडेंट दुष्यंत सागर एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। हाल ही में आरोपी दुष्यंत सागर ने महिला प्रोफेसर का पड़ाव इलाके में पीछा किया और उनसे अवैध संबंध बनाने के लिए दवाब बनाया।

महिला प्रोफेसर ने जैसे तैसे महिला थाने में छिपकर आरोपी स्टूडेंट से खुद को बचाया और मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने महिला प्रोफेसर की शिकायत के बाद आरोपी स्टूडेंट दुष्यंत सागर को गिरफ्तार कर लिया है।

39 वर्षीय महिला प्रोफेसर अपने पिता और भाई के साथ रहती हैं। वह शहर के एक लॉ कॉलेज में पढ़ाती हैं। उनके कॉलेज में शिवपुरी निवासी दुष्यंत सागर पढ़ता था। एक साल से महिला प्रोफेसर उसके संपर्क में थीं। पढ़ाई को लेकर दोनों के बीच फोन और मैसेज पर बातचीत होती थी। इसी दौरान छात्र ने प्रोफेसर से 35 हजार रुपए उधार लिए। जब प्रोफेसर ने पैसे लौटाने के लिए कहा तो दुष्यंत ने उनको धमकाना शुरू कर दिया।