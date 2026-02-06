Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime kidnapped and raped of teenage mp police arrested shakeel from meerut
स्नैपचैट से दोस्ती के बाद किडनैप कर रेप; एमपी पुलिस ने मेरठ के शकील को दबोचा

स्नैपचैट से दोस्ती के बाद किडनैप कर रेप; एमपी पुलिस ने मेरठ के शकील को दबोचा

संक्षेप:

एमपी के मंदसौर जिले में स्नैपचेट से दोस्ती कर एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने मेरठ के शकील नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही लड़की को ग्रेटर नोएडा से बरामद किया है। 

Feb 06, 2026 11:35 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्नैपचैट के जरिए दोस्ती कर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर के उसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने मेरठ निवासी आरोपी मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को ग्रेटर नोएडा से बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस आरोपी और पीड़िता को मंदसौर लेकर पहुंची है। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी अन्य लड़कियों के संपर्क में तो नहीं था।

स्नैपचैट के जरिए दोस्ती

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपी और लड़की के बीच करीब एक साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के जरिए बातचीत हो रही थी। लड़की के पास मोबाइल फोन नहीं था। वह टैबलेट के माध्यम से आरोपी के संपर्क में थी। लगातार बातचीत के दौरान आरोपी ने लड़की का भरोसा जीता। आरोपी बहला फुसला कर पड़िता को लेकर भाग गया। अतरिक्त पुलिस अधीक्षक तैर सिंह बघेल ने बताया कि पीड़िता 16 वर्षीय नाबालिग है और दसवीं कक्षा की छात्रा है।

ग्रेटर नोएडा से लड़की बरामद

नाबालिग 26 जनवरी को स्कूल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। वह जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरु की। पुलिस ने पूछताछ की और तकनीकी इनपुट के आधार पर लड़की की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में लड़की को खोज लिया। पुलिस ने मेरठ, बुढेरा के 29 वर्षीय मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता के साथ दुष्कर्म

जांच में पता चला है कि आरोपी 26 जनवरी को मेरठ से मंदसौर आया और नाबालिग को अपने साथ ले गया। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया जिसमें उसने पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

