कानपुर में किन्नर और उसके भाई की हत्या के आरोपी ने सतना में दी जान, इस वजह से था परेशान

यूपी के कानपुर में किन्नर और उसके 12 साल के ममेरे भाई की हत्या के आरोपी ने एमपी के सतना में एक होटल के कमरे में फांसी लगा ली। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने हत्याओं की बात कबूल की है। क्या बोली पुलिस?

यूपी के कानपुर में किन्नर और उसके 12 साल के ममेरे भाई की हत्या कर फरार हुआ आरोपी सोमवार को एमपी के सतना में एक होटल के कमरे में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय आकाश विश्वकर्मा कानपुर का निवासी था। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने दोनों हत्याओं की बात स्वीकार करते हुए लिखा कि पीड़ित उसे लगातार प्रताड़ित और ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।

होटल में लौटकर दी जान पुलिस के अनुसार, आकाश ने शनिवार को सतना के सेमरिया चौक स्थित एक होटल में कमरा नंबर-27 लिया था। रविवार शाम चेकआउट करने के बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन ट्रेन छूटने पर वापस उसी होटल में आकर वही कमरा बुक कर लिया। सोमवार दोपहर तक कमरे से कोई हलचल नहीं होने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया तो आकाश की लाश लटकी मिली।

एमपी से खुली यूपी कानपुर की मर्डर मिस्ट्री सुसाइड नोट मिलने के बाद सतना पुलिस ने जब कानपुर पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में किन्नर काजल और उसके नाबालिग भाई देव की हत्या के मामले में आकाश की तलाश की जा रही थी। दोनों की लाशें उनके घर से बरामद हुई थीं। काजल की लाश दीवान में छिपाई गई थी जबकि देव का शव फर्श पर पड़ा मिला। घर का दरवाजा बाहर से बंद था और लाशों से तेज बदबू आ रही थी।

रिश्ते और पैसों का विवाद बनी वजह जांच में सामने आया कि काजल का पहले आलोक नामक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन बाद में वह आकाश के करीब आ गई। दोनों ने मिलकर एक प्लॉट खरीदने के लिए 5 लाख रुपये का बयाना भी दिया था। कुछ समय बाद आकाश इस रिश्ते से दूरी बनाना चाहता था, लेकिन काजल का दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया।