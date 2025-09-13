mp crime husband firing on wife and doing facebook live brutality in gwalior पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, तड़पते फेसबुक लाइव; ग्वालियर में पति की हैवानियत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, तड़पते फेसबुक लाइव; ग्वालियर में पति की हैवानियत

ग्वालियर में एक शख्स ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर के पत्नी की हत्या कर दी। गोलियां लगने के बाद पत्नी तड़पती रही और आरोपी पति हाथ में कट्‌टा लिए फेसबुक लाइव करता रहा। आरोपी ने कट्‌टे से एक के बाद एक 5 गोलियां चलाईं।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 13 Sep 2025 09:38 PM
ग्वालियर में एक युवक ने पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश करते हुए उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने 315 बोर के कट्‌टे से एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई। चार गोलियां महिला को लगी एक सड़क में जा धंसी। गोलियां लगने के बाद पत्नी तड़पती रही और पति हाथ में कट्‌टा लिए फेसबुक लाइव करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी ने लगभग 10 महीने पहले भी महिला पर जानलेवा हमला किया था।

आरोपी का नाम अरविंद परिहार बताया जाता है। उसने अरविंद ठाकुर नाम की फेसबुक आईडी पर लाइव में कहा- भाइयों, इसने मुझ पर अपने दो बॉयफ्रेंड के कहने पर झूठा मामला दर्ज कराया है। यह औरत बहुत झूठी है। इसके कई युवकों से संबंध हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।

वारदात के कुछ देर बाद ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। इधर, जब महिला को अस्पताल ले जाया गया तब उसके दो मित्र भी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक ने कहा कि हम अरविंद परिहार की एसपी ऑफिस में शिकायत कर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अरविंद ने हमला कर दिया। उसके हमले से डरकर हम दोनों भाग गए। उसने नंदिनी को गोली मार दी।

पुलिस ने पीड़िता नंदिनी की लाश का पोस्टमार्टम किया है। इसके बाद नंदिनी के पिता बृजमोहन ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है की बॉडी उसके ससुराल वाले लेकर जाएंगे। वहीं नंदिनी के ससुराल वालों ने इस मसले पर बात करने से ही मना कर दिया है। बताया जाता है कि नंदिनी के दोस्त बॉडी लेने के लिए तैयार हैं लेकिन पुलिस सहमत नहीं है।

बताया जाता है कि शुक्रवार को दोपहर घटना के समय महिला के साथ उसके 2 मित्र साथ में थे। जैसे ही अरविंद ने रास्ता रोक कर नंदिनी पर कट्‌टा अड़ाया। दोनों वहां से भाग निकले। इसके बाद नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया तब दोनों पहुंचे। एक ने बताया कि अरविंद नंदिनी के अश्लील वीडियो सोशल साइट पर डाल रहा था।

इसकी शिकायत करने हम नंदिनी के साथ एसपी ऑफिस गए थे। हम जब लौट रहे थे तभी रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने अरविंद मिल गया। उसने रास्ता रोककर नंदिनी से बात करने की कोशिश की। नंदिनी ने मना किया तो उसने कट्‌टा अड़ा दिया। हम वहां से भागे। इसी दौरान अरविंद ने नंदिनी को गोलियां मारीं। अरविंद ठाकुर के बयान के अनुसार, झांसी के चिरगांव की नंदिनी केवट का उससे 5वां रिलेशन था। नंदिनी की शादी 10 साल पहले दतिया धार में हुई थी।

