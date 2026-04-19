MP: हॉर्न मारा, लोग नहीं हटे; थार से कुचलने के मामले में क्या बोले विधायक पुत्र दिनेश लोधी?
शिवपुरी के करैरा में विधायक पुत्र दिनेश लोधी की थार से हुए हादसे में पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की। दिनेश लोधी ने बताया कि हॉर्न बजाने पर भी लोग नहीं हटे इसलिए हादसा हो गया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी के करैरा में विधायक प्रीतम लोधी के पुत्र दिनेश लोधी की थार गाड़ी के साथ एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दिनेश लोधी को थाने बुलाकर पूछताछ की जहां उन्होंने बताया कि बार-बार हॉर्न और सायरन बजाने के बाद भी बाइक सवार रास्ता नहीं दे रहे थे जिससे आगे निकलने की कोशिश में टक्कर हो गई। पुलिस ने थार को जब्त कर उसमें लगे अवैध हूटर और काली फिल्म के लिए चालान काटा। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर गाड़ी वापस कर दी गई।
FIR दर्ज कर थार गाड़ी जब्त
अधिकारियों ने बताया कि करैरा में हुए सड़क हादसे के मामले में विधायक पुत्र दिनेश लोधी को थाने बुलाकर पूछताछ की गई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी सामने चल रहे लोग नहीं हटे, जिससे आगे निकलने की कोशिश में बाइक टकरा गई। पुलिस ने इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज कर थार गाड़ी जब्त कर ली गई थी। अब पूछताछ के दौरान गाड़ी में हूटर और काली फिल्म मिलने पर चालानी कार्रवाई भी की गई है।
तेज स्पीड थार ने मारी थी 5 को टक्कर
अदालत के आदेश पर कार को विधायक पुत्र को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। घटना 16 अप्रैल की है। फरियादी संजय परिहार अपने साथियों आशीष और अंशुल के साथ बाइक से तहसील जा रहे थे। उनके आगे सीता वर्मा और पूजा सोनी पैदल चल रही थीं। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज स्पीड थार ने पहले दोनों महिलाओं को और फिर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पांचों लोग घायल हो गए। संजय, आशीष और अंशुल के हाथ-पैर, सिर और कमर में चोटें आईं। वहीं सीता और पूजा के कंधे, कमर और सिर में चोटें लगीं।
दिनेश लोधी को घटना स्थल पर भी लेकर गई थी पुलिस
मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल जांच में सभी की चोटें सामान्य पाई गईं। पूछताछ के दौरान पुलिस ने दिनेश लोधी की थार गाड़ी की जांच की। गाड़ी में हूटर और शीशों पर काली फिल्म लगी मिली जिसके कारण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा गया। पुलिस दिनेश लोधी को घटना स्थल पर भी लेकर गई। इससे पहले विधायक प्रीतम लोधी ने कहा था कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको न्याय मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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