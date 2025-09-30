mp crime hindu youth beaten in seoni due to talking muslim girl MP: सिवनी में मुस्लिम लड़की के साथ जा रहा था हिंदू युवक, बीच सड़क पीटा; 6 अरेस्ट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बहन की बुर्काधारी मुस्लिम सहेली से बात करना एक हिन्दू युवक मंहगा पड़ गया। हमलावरों ने युवक को रोककर पहले उसका नाम पूछा फिर गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, सिवनीTue, 30 Sep 2025 12:21 AM
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बहन की बुर्काधारी मुस्लिम सहेली से बात करना एक हिन्दू युवक मंहगा पड़ गया। आधा दर्जन मुस्लिम युवकों ने युवक को रोककर पहले उसका नाम पूछा फिर गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक इधर उधर भागता नजर आया। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि आगे वह किसी लड़की के साथ दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आधा दर्जन हमलावरों ने युवक को बीच सड़क रोक कर उसे घायल कर दिया। युवक की गलती इतनी थी कि वह बहन की बुर्काधारी सहेली को रास्ते में मिल गया और बात करते हुए साथ चलने लगा। सिवनी शहर के सबसे व्यस्त इलाके बस स्टैंड पर हुई इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया है।

बताया जाता है कि शनिवार को नांदिया कलां का अमन साहू अपने दोस्त अंकित के साथ कॉलेज से टीसी लेने गया था। वापसी में बस स्टैंड के पास एक मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए पैदल जा रहा था। सड़क पर उसे पड़ोस के गांव में रहने वाली बहन की मुस्लिम सहेली मिल गई। दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। इसी दौरान बाइक से आसीम बेग साथियों के साथ वहां पहुंचा और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी।

शनिवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट से युवक इतना घबरा गया कि डर के चलते उसी दिन थाने नहीं जा पाया, लेकिन अगले दिन रविवार को पीड़ित युवक अपने साथियों के थाने पहुंचा और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ मामला दर्ज कर 6 युवकों पर ऐक्शन लिया है।

कोतवाली थाना प्रभारी किशोर बामनकर ने बताया कि एफआईआर के बाद 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियो के नाम मुजाहिद पिता मुजीब बैग (19), आदिल पिता नूर मोहम्मद (20), साकिब पिता यूनुस खान (21), मोहम्मद नसीम पिता शेख रमजान (40), मोहम्मद हस्सान पिता नूर मोहम्मद (19), असीम पिता अलीम मिर्जा (18) हैं। माना जा रहा है कि किसी ने घटना का वीडियो बना लिया जो वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

