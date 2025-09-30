mp crime hindu woman commits suicide after marrying muslim man alleges torture in ujjain MP: मुस्लिम से शादी बाद हिंदू महिला ने दी जान, टॉर्चर का आरोप; बुलडोजर से गिराया मकान, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP: मुस्लिम से शादी बाद हिंदू महिला ने दी जान, टॉर्चर का आरोप; बुलडोजर से गिराया मकान

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुस्लिम युवक के साथ निकाह के बाद हिन्दू महिला के फांसी लगाकर जान देने की घटना के बाद आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी मोनू खां के अवैध मकान को बुलडोजर लगा कर ध्वस्त कर दिया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनTue, 30 Sep 2025 10:35 PM
MP: मुस्लिम से शादी बाद हिंदू महिला ने दी जान, टॉर्चर का आरोप; बुलडोजर से गिराया मकान

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुस्लिम युवक के साथ रह रही हिन्दू महिला के फांसी लगाकर जान देने की घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी पर 'लव जिहाद' की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने आरोपी मोनू खां के अवैध मकान को बुलडोजर लगा कर ध्वस्त कर दिया।

बताया जाता है कि महिला की पहले एक हिन्दू शख्स से शादी हुई थी। परिवार ने आरोप लगाए की मुस्लिम युवक ने पीड़िता शेलू को अपने जाल में फंसाया। फिर उसने शेलू को पति से दूर किया और बाद में खुद निकाह रचा लिया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि वह शेलू को आए दिन टॉर्चर करता था। उसने शेलू को बिना बुर्का के बाहर जाने पर टॉर्चर किया और उसके मंदिर जाने पर रोक लगाई।

घटना को लेकर क्षत्रिय महासभा ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज करने और उसके अवैध मकान को तोड़ने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने करीब एक घंटे थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक जितेंद्र पंड्या भी थाने पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लव जिहाद की धाराओं में केस दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना होने पाए।

उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के गुलाबपुरा गांव में महिला के फांसी लगाने के बाद पीड़ित परिजनों ने घटना को हत्या बताया। महिला बीते करीब 2 साल से अपने परिवार को छोड़कर आरोपी के साथ बड़नगर में रह रही थी। परिवार का आरोप है कि शेलू को बिना बुर्का पहने बाहर जाने और मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस बीच पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर महिला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया है। दो को हिरासत में लिया गया है।

बड़नगर की शेलू का विवाह 4 साल पहले धार जिले के बदनावर में हिदू रीति रिवाज से हुआ था। इस दौरान बड़नगर के पास गुलाबपुरा गांव का मोनू पिता गुड्डू खां उससे मिलने बदनावर जाता था। उसने शेलू को मुंहबोली बहन बना लिया। मोनू खां ने 2 साल पहले महिला को बहला फुसलाकर उससे निकाह कर लिया। आरोपी ने उसका नाम शेलू से बदलकर समीरा कर दिया। फिर दोनों जोधपुर में रहने लगे। कुछ माह पहले ही दोनों बड़नगर के गुलाबपुरा में रहने आए।

खबर अपडेट हो रही है।

