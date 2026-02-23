भ्रष्टाचार का दबाव, इनकार पर किया परेशान; एमपी में VIDEO बना बाबू ने दी जान
दतिया नगर पालिका में पदस्थ बाबू दिलीप गोंड ने झांसी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर सीएमओ और दो कर्मियों पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।
एमपी के दतिया में एक क्लर्क के सुसाइड करने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।दतिया नगर पालिका में पदस्थ क्लर्क ने झांसी स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले बनाए एक वीडियो में उसने सीएमओ और दो अन्य सहयोगियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं वीडियो में क्लर्क ने फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाए जाने की भी बात कही है। झांसी पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
लगाई फांसी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बाबू दिलीप गोंड सुबह उठे और चाय पी फिर सामान खरीदने के लिए मार्केट गए। मार्केट से लौटकर वह अपने घर की छत पर बने एक कमरे में गए, जहां उन्होंने फांसी लगा ली। थोड़ी देर बाद उनका बेटा उन्हें देखने गया तो अपने पिता को फांसी पर लटका हुआ पाया। इस दौरान पिता को फंदे पर लटका देखकर बेटा चिल्लाया। आवाज सुनकर परिवार के दूसरे लोग भी आ गए।
सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो
झांसी पुलिस मौके पर पहुंची। डेडबॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिलीप गोंड कह रहे हैं कि वह नगर पालिका की स्थापना शाखा में बाबू के पद पर पोस्टेड थे।
फर्जी दस्तावेजों पर साइन करने का दबाव
उन्होंने बताया कि उन पर साल 2006 की एक नोटशीट से जुड़े फर्जी दस्तावेजों पर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा था। उस समय नगर पालिका में सीएमओ मकबूल खान तैनात थे जिन्होंने ये फेक डॉक्यूमेंट बनाए थे। 2017 में मामला लोकायुक्त के पास पहुंचा था जिसकी जांच चल रही है।
साइन से इनकार करने पर रिश्वत ऑफर करने का आरोप
दिलीप गोंड ने वीडियो खुलासा किया है कि साइन करने से मना करने पर उनको 50 हजार रुपए की रिश्वत ऑफर की गई। जब उन्होंने मना किया तो सीएम नागेंद्र गुर्जर ने पद से हटाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरा गाड़ियां गिनने का काम दे दिया। वीडियो में बाबू दिलीप गोंड का दावा है कि सीएमओ ने उसके साथ गाली गलौज की और उनको मानसिक रूप से परेशान किया।
क्या बोले सीएमओ नागेंद्र गुर्जर?
दिलीप गोंड ने यह भी आरोप लगाया है कि दो अन्य कर्मचारियों ने भी उसे परेशान किया। उनका कहना था कि बाबू का काम ऑफिस में लेखा-जोखा का है, लेकिन गाड़ी गिनने में लगाया गया। यह उनके लिए बहुत दुखद घटना है। उन्होंने अपनी मौत के लिए सीएमओ नागेंद्र गुर्जर और दो दूसरे कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया है। वहीं इस मामले पर सीएमओ नागेंद्र गुर्जर ने कहा कि दिलीप गोंड मेहनती और लगन से काम करने वाले कर्मचारी थे। वीडियो में लगाए आरोप बेबुनियाद हैं।
रिपोर्ट- अमित गौर
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।