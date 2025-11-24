ग्वालियर में 2 स्पा सेंटरों पर रेड; भीतर इस हाल में मिले पुरुष और महिलाएं

संक्षेप: ग्वालियर पुलिस ने रविवार को शहर के पॉश इलाकों में चल रहे दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी और 7 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इस दौरान स्पा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ।

ग्वालियर पुलिस ने रविवार को शहर के पॉश इलाकों में चल रहे दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में एसएस आयुर्वेद स्पा सेंटर और ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान स्पा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ। पुलिस जब स्पा सेंटरों के भीतर दाखिल हुई तो हालात हैरान करने वाले थे। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पुरुष और महिलाओं को पकड़ा। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की।

एडिशनल एसपी विदिता डागर ने छापेमारी ऑपरेशनों को लीड किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों स्पा सेंटर्स पर छापेमारी कर के ऑपरेटर्स समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों स्पा सेंटरों से आपत्तिजनक सामान मिले। कुछ महिलाएं ग्वालियर और बाकी दूसरे शहरों की बताई जाती हैं। महिलाओं से पूछताछ चल रही है। पुलिस की ओर से इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एडिशनल एसपी विदिता डागर ने कहा कि हमने रविवार रात को 2 स्पा सेंटर ब्लैक पर्ल्स स्पा और एसएस आयुर्वेदा स्पा सेंटरों पर रेड मारी। दोनों स्पा सेंटर में रेड के दौरान पुलिस टीमें जब भीतर पहुंची तो लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। कुछ लड़कियां ग्वालियर की रहने वाली हैं जबकि कुछ दूसरे शहरों से यहां रहने आई हैं। अभी डिटेल में पूछताछ होनी बाकी है।

ब्लैक पर्ल्स स्पा में एक ऑपरेटर के साथ 3 महिलाएं और 1 पुरुष मिले हैं। वहीं एसएस आयुर्वेदा स्पा में एक महिला ऑपरेटर के साथ 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिले हैं। छापेमारी में कुछ ग्राहक और ये महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गईं। ग्वालियर से बाहर की महिलाएं कहां की रहने वाली हैं। वे ग्वालियर कैसे पहुंचीं। इस बात का पता लगाया जा रहा है। सभी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।