Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime gwalior police raided two spa centres arresting 7 girls and 4 boys
ग्वालियर में 2 स्पा सेंटरों पर रेड; भीतर इस हाल में मिले पुरुष और महिलाएं

ग्वालियर में 2 स्पा सेंटरों पर रेड; भीतर इस हाल में मिले पुरुष और महिलाएं

संक्षेप:

ग्वालियर पुलिस ने रविवार को शहर के पॉश इलाकों में चल रहे दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी और 7 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इस दौरान स्पा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ। 

Mon, 24 Nov 2025 12:29 AMKrishna Bihari Singh एएनआई, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

ग्वालियर पुलिस ने रविवार को शहर के पॉश इलाकों में चल रहे दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में एसएस आयुर्वेद स्पा सेंटर और ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान स्पा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ। पुलिस जब स्पा सेंटरों के भीतर दाखिल हुई तो हालात हैरान करने वाले थे। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पुरुष और महिलाओं को पकड़ा। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एडिशनल एसपी विदिता डागर ने छापेमारी ऑपरेशनों को लीड किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों स्पा सेंटर्स पर छापेमारी कर के ऑपरेटर्स समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों स्पा सेंटरों से आपत्तिजनक सामान मिले। कुछ महिलाएं ग्वालियर और बाकी दूसरे शहरों की बताई जाती हैं। महिलाओं से पूछताछ चल रही है। पुलिस की ओर से इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एडिशनल एसपी विदिता डागर ने कहा कि हमने रविवार रात को 2 स्पा सेंटर ब्लैक पर्ल्स स्पा और एसएस आयुर्वेदा स्पा सेंटरों पर रेड मारी। दोनों स्पा सेंटर में रेड के दौरान पुलिस टीमें जब भीतर पहुंची तो लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। कुछ लड़कियां ग्वालियर की रहने वाली हैं जबकि कुछ दूसरे शहरों से यहां रहने आई हैं। अभी डिटेल में पूछताछ होनी बाकी है।

ब्लैक पर्ल्स स्पा में एक ऑपरेटर के साथ 3 महिलाएं और 1 पुरुष मिले हैं। वहीं एसएस आयुर्वेदा स्पा में एक महिला ऑपरेटर के साथ 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिले हैं। छापेमारी में कुछ ग्राहक और ये महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गईं। ग्वालियर से बाहर की महिलाएं कहां की रहने वाली हैं। वे ग्वालियर कैसे पहुंचीं। इस बात का पता लगाया जा रहा है। सभी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|