ससुर और बहू साथ छलका रहे थे जाम, देख कर भड़का नाती; उठाया खौफनाक कदम

संक्षेप:

रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के बदरांव गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक नाती ने अपने ही सगे दादा की डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 20, 2025 08:09 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
मध्य प्रदेश के रीवा के बिछिया इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के बदरांव गांव में एक नाती ने अपने ही दादा की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया ताता है कि ससुर और बहू एक साथ बैठकर शराब पी रहे थी। इसी दौरान पोता मौके पर पहुंचा। उसने अपनी मां को दादा के साथ बैठकर शराब पीते देखा तो वह गुस्से से आगबबूला होकर पोते पर हमला बोल दिया। घटना शनिवार दोपहर की है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घर में एक शख्स अपनी बहू के साथ बैठकर शराब पी रहा था। जब इसी दौरान उसका पोता करण घर पहुंचा और उसने अपनी मां को अपने दादा के साथ बैठकर शराब पीते देखा तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया। उसने आपा खो दिया और बहस करने लगा। दादा ने जब उसे शांत करने की कोशिश की तो करण का गुस्सा और बढ़ गया।

पोते ने पास पड़ा एक भारी डंडा उठाया और बुजुर्ग दादा पर हमला कर दिया। वह उन्हें तब तक निर्दयता से पीटता रहा जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम गईं। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन करण के सिर पर खून सवार था।

दादा की मौके पर ही मौत हो गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पोता वहां से फरार हो गया। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही बिछिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।

पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच की और सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक के दूसरे पोते ने पूरी घटना पुलिस को बताई कि किस तरह मामूली सी बात पर विवाद बढ़ा और करण ने यह घातक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी करण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है। गांव के लोग इस घटना से हैरान हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
