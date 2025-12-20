ससुर और बहू साथ छलका रहे थे जाम, देख कर भड़का नाती; उठाया खौफनाक कदम

संक्षेप: रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के बदरांव गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक नाती ने अपने ही सगे दादा की डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश के रीवा के बिछिया इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के बदरांव गांव में एक नाती ने अपने ही दादा की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया ताता है कि ससुर और बहू एक साथ बैठकर शराब पी रहे थी। इसी दौरान पोता मौके पर पहुंचा। उसने अपनी मां को दादा के साथ बैठकर शराब पीते देखा तो वह गुस्से से आगबबूला होकर पोते पर हमला बोल दिया। घटना शनिवार दोपहर की है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घर में एक शख्स अपनी बहू के साथ बैठकर शराब पी रहा था। जब इसी दौरान उसका पोता करण घर पहुंचा और उसने अपनी मां को अपने दादा के साथ बैठकर शराब पीते देखा तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया। उसने आपा खो दिया और बहस करने लगा। दादा ने जब उसे शांत करने की कोशिश की तो करण का गुस्सा और बढ़ गया।

पोते ने पास पड़ा एक भारी डंडा उठाया और बुजुर्ग दादा पर हमला कर दिया। वह उन्हें तब तक निर्दयता से पीटता रहा जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम गईं। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन करण के सिर पर खून सवार था।

दादा की मौके पर ही मौत हो गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पोता वहां से फरार हो गया। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही बिछिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।