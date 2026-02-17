Hindustan Hindi News
MP: नौकरी से निकाले गए कर्मी ने डिप्टी रेंजर समेत दो को मारी गोली, फिर लगाई फांसी

Feb 17, 2026 11:36 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायसेन
मध्य प्रदेश के रायसेन में आपसी रंजिश के कारण वन विभाग के पूर्व कर्मचारी गुड्डा लोधी ने डिप्टी रेंजर और एक महिला पर गोली चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 

मध्य प्रदेश के रायसेन में एक दुखद घटना घटी जहां वन विभाग के पूर्व कर्मचारी गुड्डा लोधी ने आपसी रंजिश के चलते डिप्टी रेंजर राकेश शर्मा और एक महिला मजदूर पर गोली चला दी। इस हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें गंभीर हालत के कारण भोपाल रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पास के ही एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। आरोपी पहले उसी नर्सरी में काम करता था और उसका डिप्टी रेंजर से विवाद चल रहा था।

वन विभाग की नर्सरी में वारदात

रायसेन की एसडीपीओ प्रतिभा शर्मा ने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई। नौकरी से निकाले गए वन विभाग के पूर्व कर्मचारी गुड्डा लोधी उर्फ पूरन ने रंजिश की वजह से एक डिप्टी रेंजर समेत दो लोगों को गोली मार दी। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी ने खुद पेड़ से लटककर जान दे दी। यह घटना जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सागर रोड पर स्थित वन विभाग की अमरावद नर्सरी में हुई।

नौकरी से निकाला गया था आरोपी

अधिकारी ने बताया कि दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान 55 वर्षीय गुड्डा लोधी उर्फ पूरन के रूप में हुई है जो पहले अमरावद नर्सरी में काम करता था। सूत्रों का कहना है कि पूरन को लापरवाही और गलत काम के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद से वह कथित तौर पर नाराज था।

बातचीत के दौरान विवाद, फिर चलाई गोली

आरोपी का डिप्टी रेंजर राकेश शर्मा से विवाद था। आरोपी लोधी दोपहर के समय अमरावद नर्सरी पहुंचा और डिप्टी रेंजर राकेश शर्मा से बात की। दोनों के बीच बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी गुड्डा लोधी ने डिप्टी रेंजर और एक महिला मजदूर सावित्री बाई पर अवैध देसी रिवॉल्वर से गोली चला दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिसर में ही पेड़ से लटककर दी जान

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गुड्डा लोधी ने परिसर में ही एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि घटना के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि मामला पुरानी रंजिश या आपसी विवाद से जुड़ा है। हालांकि पुलिस आरोपी के असल मकसद का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

