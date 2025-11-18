Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime female shooter molested in Indore drunk driver and cleaner absconded
इंदौर में अब महिला निशानेबाज से छेड़छाड़; शराब के नशे में ड्राइवर और क्लीनर की करतूत

इंदौर में अब महिला निशानेबाज से छेड़छाड़; शराब के नशे में ड्राइवर और क्लीनर की करतूत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर में अब महिला निशानेबाज से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। भोपाल से पुणे जा रही 30 वर्षीय महिला निशानेबाज से छेड़छाड़ की गई। आरोपी बस ड्राइवर और क्लीनर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। 

Tue, 18 Nov 2025 06:02 PMKrishna Bihari Singh भाषा, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर में अक्टूबर महीने में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने आईं 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना के बाद अब एक महिला निशानेबाज से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पुलिस की एक अधिकारी ने बताया कि भोपाल से पुणे जा रही 30 वर्षीय महिला निशानेबाज से एक यात्री बस में छेड़छाड़ की घटना हुई। शराब के नशे में बस के ड्राइवर और क्लीनर ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निधि सक्सेना ने बताया कि महिला निशानेबाज के साथ यह वारदात रविवार रात को भोपाल से इंदौर होते हुए पुणे जा रही एक निजी ट्रेवल्स की यात्री बस में हुई। बस के ड्राइवर और क्लीनर ने कथित तौर पर बुरी नीयत से महिला निशानेबाज को बैड टच किया और उसके साथ बदसलूकी की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यात्री बस के ड्राइवर और क्लीनर दोनों ने शराब के नशे में उक्त वारदात को अंजाम दिया। बस इंदौर में तब रुकी जब स्थानीय पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों और वाहन चालकों की जांच कर रही थी। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी बुरी तरह डर गए और बस छोड़कर मौके से फरार हो गए।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निधि सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने निजी ट्रेवल्स के संचालक से बात करके दूसरे ड्राइवर और क्लीनर का इंतजाम कराया जिसके बाद अंतरराज्यीय यात्री बस को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पीड़िता ने कथित छेड़छाड़ को लेकर इंदौर पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई जिस पर कदम उठाया जा रहा है।

पिछले अक्टूबर महीने में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आईं ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों के साथ भी छेड़छाड़ की घटन एमपी के इंदौर में सामने आई थी। आरोपी ने खजराना रोड इलाके में कथित तौर पर इन महिला खिलाड़ियों का पीछा किया और उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और भाग गया था। दोनों महिला क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकल कर एक कैफे की ओर जा रही थीं तभी उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पुलिस की पकड़ में आरोपी लंगड़ाता नजर आया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|