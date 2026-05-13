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पिता ने 2 मासूमों को गमछे से सीने पर बांध कुएं में लगा दी छलांग; एमपी में खौफनाक घटना

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट
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एमपी के बालाघाट में एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं, जो आपस में गमछे से बंधे थे। मृतक LIC एजेंट था और सोशल मीडिया पर दुखद संदेश भी पोस्ट किया था। 

पिता ने 2 मासूमों को गमछे से सीने पर बांध कुएं में लगा दी छलांग; एमपी में खौफनाक घटना

एमपी के बालाघाट जिले के जरामोहगांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है जहां एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। मंगलवार रात घर से लापता होने के बाद तलाशी के दौरान बुधवार को उनके शव बरामद हुए। पिता ने बच्चों को गमछे से अपने शरीर के साथ बांध रखा था। पेशे से एलआईसी एजेंट श्याम ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर जीने की इच्छा नहीं होने की भावुक पोस्ट भी साझा की थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के जरामोहगांव में बुधवार को एक पिता और उसके दो बच्चों के शव कुएं में मिले। दोनों बच्चों के शव पिता के शरीर से गमछे में बंधे थे। मृतक जरामोहगांव निवासी श्याम नागेन्द्र पुत्र भागवत एलआईसी एजेंट था। मृतकों में उसका बेटा वंश (5) और बेटी भूरि (3) भी शामिल हैं। गांव में दो शादियां होने के कारण ग्रामीणों और परिवार को लगा कि वह बच्चों को लेकर शादी में गया होगा।

श्याम पहले सहारा बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर था। कंपनी के बंद होने के बाद वह एलआईसी एजेंट बन गया था। बच्चों के साथ आत्महत्या करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि श्याम को आत्महत्या करनी थी तो वह अकेले करता बच्चों को लेकर कुएं में कूद कर उसने बड़ी गलती की है।

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सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था 'जीने की आरजू नहीं'

ग्रामीणों का कहना है कि श्याम कुछ परेशान सा रहता था। एक दिन पहले श्याम की इंस्टा स्टोरी पर 'जीने की आरजू नहीं' लिखा होने की बात सामने आई है। उसने एक दर्दभरा वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें लिखा था- 'नहीं है जिंदा रहने की आरजू, नहीं चाहिए कोई वादा या रिश्ता।' पुलिस तीनों की मौत की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है।

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गमछे से बंधी थी लाशें

एसडीओपी विकाससिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद कुएं से पिता और उसके दोनों बच्चे वंश और भूरि के शव बाहर निकाले गए। बच्चों के शव गमछे से बंधे हुए थे। पुलिस ने बच्चों की लाशें बरामद कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। जांच के बाद ही सुसाइड की वजह पता चल पाएगी।

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रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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