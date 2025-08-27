mp crime father kill daughter and tell suicide in ashoknagar district MP: पसंद के शख्स से शादी की करना चाहती थी बेटी, पिता ने मार डाला; मां को भी धमकी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime father kill daughter and tell suicide in ashoknagar district

MP: पसंद के शख्स से शादी की करना चाहती थी बेटी, पिता ने मार डाला; मां को भी धमकी

एमपी के अशोकनगर जिले में अपनी पसंद की शादी करने की बात कहने पर एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को फंदे पर लटकाकर सुसाइड करार दिया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगरWed, 27 Aug 2025 11:35 PM
share Share
Follow Us on
MP: पसंद के शख्स से शादी की करना चाहती थी बेटी, पिता ने मार डाला; मां को भी धमकी

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में अपनी पसंद की शादी करने की बात कहने पर एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को फंदे पर लटकाकर बताया कि बेटी ने तो सुसाइड कर लिया है। इसके बाद आरोपी ने जल्दबाजी में बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। साथ ही किसी को बिना बताए उसकी अस्थियां भी विसर्जित कर दीं।

किसी तरह बात पुलिस तक पहुंची तो शक के आधार पर पुलिस ने जांच की। पुलिस की जांच में आरोपी का झूठ पकड़ में आया। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी पिता बलिहार सिंह को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को बेटी की हत्या की कहानी बताई।

पुलिस ने बताया कि लड़की की मां शुरू से ही डरी हुई थी। पुलिस ने उसे भरोसे में लेकर जब पूछताछ की तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि 23 अगस्त को बेटी गुरनीत दोपहर के समय अपने कमरे में बेड पर सो रही थी। इसी समय उसके पिता बेटी के कमरे में गए और बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसी समय मैं भी पहुंच गई थी।

पत्नी ने पुलिस को बताया कि जब मैं कमरे में पहुंची तो ये देखकर पति सकपका गया। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि यह बात किसी को बताई तो तुझे और बाकी बच्चों को भी मार डालूंगा। मैं बहुत डर गई थी। उसने लड़की के गले में दुपट्टा बांध दिया और बेड पर लेटा दिया। इसके बाद खुद ही शोर मचाया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है।

आरोपी बलिहार सिंह की तीन बेटियां और एक बेटा है। गुरनीत दूसरे नंबर की थी। उसने पुलिस को बताया की उसने बेटी का रिश्ता 8 महीने पहले दूसरी जगह तय किया था। इससे वह नाखुश थी। वह अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर घटना से एक-दो दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि रिश्ते को लेकर उसकी बेटी बार बार उसके मुंह लग रही थी। इस बात से वह नाराज था।

रिपोर्ट- अमित गौर

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|