बिहार चुनाव पर खूनी बहस, RJD का किया समर्थन तो मामाओं ने भांजे को दी खौफनाक मौत

संक्षेप: एमपी के गुना जिले में एक परिवार में बिहार चुनाव परिणामों पर हो रही बहस देखते ही देखते खूनी जंग में तब्दील हो गई। दो मामाओं को आरजेडी समर्थक अपने भांजे पर इतना गुस्सा आया कि दोनों ने भांजे का मुंह कीचड़ में दबा कर मार डाला।

बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार के बाद अब वहां सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन सबके बीच पटना से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश से बिहार के चुनाव नतीजों को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक परिवार में बिहार चुनाव नतीजों को लेकर शुरू हुई बहस ऐसी खूनी जंग में तब्दील हो गई कि दो मामाओं ने अपने ही भांजे को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया।

हिंसा में बदली चुनाव नतीजों पर बहस पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, कैंट थानाक्षेत्र की पुलिस लाइन के निर्माणाधीन परिसर में एक परिवार में बिहार चुनाव के नतीजों पर बहस हो रही थी। देखते ही देखते बहस के दौरान माहौल गरमा गया। एनडीए के प्रमुख घटक जनता दल (यूनाइटेड) के दो समर्थक भाइयों ने राजद समर्थक अपने ही भांजे को घसीट कर और बाद में कीचड़ में दबाकर बेरहमी से मार डाला।

राजद समर्थक था भांजा थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि बिहार के शिवहर जिले से मजदूरी करने आए शंकर मांझी (22) अपने दो परिचितों राजेश मांझी (25) और तूफानी मांझी (27) के साथ ठहरा हुआ था। रिश्ते में राजेश और तूफानी शंकर के मामा लगते हैं। मतदान के बाद तीनों लगभग दो-तीन दिन पहले ही गुना पहुंचे थे। सभी रोजमर्रा के काम में लगे थे। शंकर राजद समर्थक था जबकि उसके दोनों मामा जदयू का समर्थन करते थे।

साथ में शराब पी और बहस शुरू हो गई पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी ने साथ शराब पी और नशे में बिहार चुनाव के नतीजों पर बात करने लगे। यह बहस धीरे-धीरे आरोप-प्रत्यारोप में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्ष एक-दूसरे को उकसाते रहे। धीरे-धीरे मामला गाली-गलौज तक जा पहुंचा। देखते ही देखते स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि राजेश और तूफानी ने गुस्से में शंकर पर हमला बोल दिया। दोनों मामाओं ने मिलकर शंकर को पास की कीचड़ भरी मिट्टी में घसीटा।

पानी और कीचड़ में मुंह दबा मार डाला आरोपियों ने शंकर को बेहाल कर उसका मुंह पानी और कीचड़ में दबा दिया। दोनों आरोपियों ने शंकर का मुंह कीचड़ में तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने शंकर को मृत घोषित कर दिया।