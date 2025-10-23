MP: बंधक बनाकर दलित से मारपीट और पेशाब पीने के लिए मजबूर करने मामले में ऐक्शन, 3 अरेस्ट
संक्षेप: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 25 साल के दलित युवक को बंधक बनाकर पीटने और कथित तौर पर पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक 25 वर्षीय दलित युवक को बंधक बनाकर पीटने और पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के मामले में ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित मुख्य आरोपी दतावली गांव निवासी सोनू बरुआ का वाहन चलाता था। पीड़ित ने हाल ही में गाड़ी चलाना बंद कर दिया, जिसके बाद बरुआ ने उसे निशाना बनाया।
पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है और मामले की जांच जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार, तीन लोगों ने सोमवार को ग्वालियर से उसका अपहरण किया और उसे एक वाहन में भिंड ले आए। वहां उसकी पिटाई की गई और उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित भिंड के सुरपुरा थाना क्षेत्र का निवासी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, तीन लोगों ने सोमवार को उसे ग्वालियर से अगवा किया और भिंड लेकर गए। आरोपियों ने उसे पीटा और पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसको लोहे की जंजीरों से बांध दिया था। गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के नाम सोनू बरुआ, आलोक शर्मा और छोटू ओझा हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंगलवार को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित युवक से करीब आधा घंटे तक बातचीत की। मंत्री शुक्ला ने मौके पर मौजूद कलेक्टर और एडिशनल एसपी से भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना को कानून-व्यवस्था की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना दलितों, आदिवासियों और गरीब वर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को दिखाती है। भाजपा सरकार को यह बताना होगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।