मध्य प्रदेश के धार जिले में 10वीं की एक छात्रा ने बोर्ड परीक्षा के दौरान ही बच्चे को जन्म दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं।

पेपर लिखते लेबर पेन, एमपी में परीक्षा केंद्र पर ही छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म

मध्य प्रदेश के धार जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी जहां 10वीं की एक नाबालिग छात्रा ने बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मंगलवार को पीथमपुर के एक निजी स्कूल में पेपर देते समय लड़की को अचानक पेट दर्द हुआ और वॉशरूम जाने पर उसने बच्चे को जन्म दिया। स्कूल प्रशासन की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची और दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने डर से अपनी प्रेग्नेंसी परिवार से छिपाकर रखी थी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, लड़की बोर्ड एग्जाम दे रही थी तभी उसे लेबर पेन उठा। उसने पेट में तेज दर्द की शिकायत की। इसके बाद वह स्कूल कैंपस के वॉशरूम में गई जहां उसने बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे ही स्कूल के अधिकारियों को पता चला कि एक छात्रा ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी। तुरंत एक एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई और नाबालिग और नए जन्मे बच्चे दोनों को एक सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया।

धार पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया है। धार की एएसपी पारुल बेलापुरकर ने कहा कि पीथमपुर के सेक्टर 1 पुलिस स्टेशन के तहत मंगलवार को एक नाबालिग लड़की के बोर्ड एग्जाम के दौरान बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग और उसके बच्चे को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

वहीं सेक्टर 1 पुलिस स्टेशन की सब-इंस्पेक्टर चांदनी सिंघार ने बताया कि हमें एक प्राइवेट स्कूल से जानकारी मिली कि एक छात्रा को एग्जाम के दौरान पेट में दर्द हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे पीथमपुर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह पिछले दो साल से एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी। आरोपी ने उसके साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

