जबलपुर में बवाल; दो पक्षों में खूनी संघर्ष, भारी पुलिस बल तैनात
जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई जिसमें एक युवक घायल हो गया। वर्तमान में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार रात को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 20 साल का एक युवक घायल हो गया। विवाद के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर जांच जारी है।
जमकर पत्थरबाजी
पुलिस के अनुसार, बुधवार रात को करीब 10.30 बजे भान तलैया से छोटी ओमती मार्ग पर सोनकर समाज के दो पक्षों में मामूली बहस ने गंभीर बवाल का रूप ले लिया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। देखते ही देखते कहासुनी झड़प में तब्दील हो गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच लोगों ने जमकर एक-दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया।
एक युवक घायल
हमले में आयुष सोनकर नाम का युवक घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर है। सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनू कुर्मी ने बताया। बेलबाग, हनुमानताल और थाना पुलिस के जवानों को हालात काबू करने के लिए मौके पर भेजा गया। मामले में अप्पा सोनकर और दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अप्पा सोनकर दूसरे क्रिमिनल केस में भी वॉन्टेड है। इलाके में भारी पुलिस तैनात है।
गोली चलने की बात से अफरा-तफरी
घटना के दौरान गोली चलने की बात फैल गई। इससे मौजूद लोगों में डर फैल गया और अफरा-तफरी के बीच लोग इधर-उधर भागने लगे। बताया जाता है कि कुछ समय के लिए घटनास्थल के पास भगदड़ जैसी स्थितियां बन गईं। यह साफ नहीं हो पाया है कि गोली किसने चलाई। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह काबू में है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
सीसीटीवी फुटेज की जांच
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने के लिए वायरल वीडियो फुटेज की जांच जारी है। पुलिस आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। इन सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन की जा रही है। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।