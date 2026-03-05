Hindustan Hindi News
जबलपुर में बवाल; दो पक्षों में खूनी संघर्ष, भारी पुलिस बल तैनात

Mar 05, 2026 08:11 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, जबलपुर
जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई जिसमें एक युवक घायल हो गया। वर्तमान में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार रात को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 20 साल का एक युवक घायल हो गया। विवाद के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर जांच जारी है।

जमकर पत्थरबाजी

पुलिस के अनुसार, बुधवार रात को करीब 10.30 बजे भान तलैया से छोटी ओमती मार्ग पर सोनकर समाज के दो पक्षों में मामूली बहस ने गंभीर बवाल का रूप ले लिया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। देखते ही देखते कहासुनी झड़प में तब्दील हो गई। कुछ ही मिनटों में स्थिति बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच लोगों ने जमकर एक-दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया।

एक युवक घायल

हमले में आयुष सोनकर नाम का युवक घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर है। सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनू कुर्मी ने बताया। बेलबाग, हनुमानताल और थाना पुलिस के जवानों को हालात काबू करने के लिए मौके पर भेजा गया। मामले में अप्पा सोनकर और दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अप्पा सोनकर दूसरे क्रिमिनल केस में भी वॉन्टेड है। इलाके में भारी पुलिस तैनात है।

गोली चलने की बात से अफरा-तफरी

घटना के दौरान गोली चलने की बात फैल गई। इससे मौजूद लोगों में डर फैल गया और अफरा-तफरी के बीच लोग इधर-उधर भागने लगे। बताया जाता है कि कुछ समय के लिए घटनास्थल के पास भगदड़ जैसी स्थितियां बन गईं। यह साफ नहीं हो पाया है कि गोली किसने चलाई। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह काबू में है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने के लिए वायरल वीडियो फुटेज की जांच जारी है। पुलिस आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। इन सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन की जा रही है। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

