MP: मैहर में हत्याकांड पर महापंचायत के बाद बवाल; आगजनी, भारी फोर्स तैनात

मध्य प्रदेश में मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड को लेकर रविवार को बवाल हो गया। हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर बुलाई गई महापंचायत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लोगों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया।

मध्य प्रदेश में मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में एक महीने पहले हुए एक हत्याकांड को लेकर रविवार को बवाल हो गया। बताया जाता है कि शिवनारायण तिवारी की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर रविवार को मैहर के बिगौड़ी गांव में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पंचायत खत्म होते ही आक्रोशित भीड़ ने पास की एक झोपड़ी में आग लगा दी।

मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तत्काल आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ताला थाना क्षेत्र में शिवनारायण तिवारी हत्याकांड के विरोध में रविवार को दोपहर 3 बजे बिगौड़ी गांव में महापंचायत बुलाई गई। इसमें मृतक के परिजन समेत हजारों की संख्या ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की।

वक्ताओं ने मुख्य आरोपी साहिल खान का घर गिराने की मांग की। पंचायत के दौरान भजन कीर्तन किया गया। लेकिन महापंचायत जैसे ही समाप्त हुई कुछ आक्रोशित अज्ञात लोगों ने पास में बनी एक झोपड़ी में आग लगा दी। राहत की बात यह कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झोपड़ी से नशे का अवैध कारोबार संचालित होता था, जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझा दी। बाद में सामाजिक संगठनों के लोगों की समझाइश पर भीड़ शांत हुई। गौरतलब है कि 11 जुलाई को बिगौड़ी गांव में शिवनारायण तिवारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप साहिल खान पर है। वारदात के बाद भी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था जो तत्कालीन अमरपाटन एसडीएम के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ था।