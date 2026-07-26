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ग्वालियर में टेरर टैक्स नहीं दिया तो ट्रक पर बरसाईं गोलियां, हाईवे पर अफरा-तफरी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से पुलिस के लिए चुनौती बनकर सामने आए हैं। आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिनदहाड़े एक ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े एक ट्रक पर अंधाधुंध गोलीबारी की वारदात सामने आई है। इस घटना में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से कथित तौर पर कथित ‘टेरर टैक्स’ नहीं मिलने पर ट्रक को निशाना बनाया और उसके सभी 13 टायर गोलियों से छलनी कर दिए। पीड़ित ट्रक चालक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस घटना से हाईवे पर दहशत फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई है।

टेरर टैक्स नहीं देने का आरोप

यह वारदात घाटीगांव थाना क्षेत्र में हुई। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर से कथित तौर पर टेरर टैक्स की मांग पूरी नहीं होने पर बदमाशों ने ट्रक को निशाना बनाया और उसके सभी 13 टायर गोलियों से छलनी कर दिए। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

ट्रक के सभी 13 टायर पंचर

पीड़ित ट्रक चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधे घाटीगांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। चालक ने बताया कि बदमाश पहले ट्रांसपोर्टर से टेरर टैक्स की मांग कर रहे थे, जब रकम नहीं दी गई तो उन्होंने ट्रक को रोक लिया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से ट्रक के सभी 13 टायर पंचर हो गए।

ट्रैफिक रहा प्रभावित

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वारदात को इनामी बदमाश कल्ली गुर्जर और उसके साथियों ने अंजाम दिया। दिनदहाड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा।

ठिकानों पर लगातार छापेमारी

घाटीगांव थाना पुलिस ने ट्रक चालक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

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पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम बनाई गई है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जा रहा है कि टेरर टैक्स मांगने के आरोपों के पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

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कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े

दिनदहाड़े नेशनल हाईवे पर हुई इस फायरिंग की घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर है कि इनामी बदमाश और उसके साथी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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