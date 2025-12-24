एमपी के देवास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल; पति-पत्नी ने लगाई आग, भीड़ का पथराव

संक्षेप: एमपी के देवास के सतवास में बुलडोजर ऐक्शन के दौरान बवाल हो गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने एक दंपती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना से गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर पथराव किया।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दंपती ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। खातेगांव के सतवास में प्रशासन की टीम जब एक निर्माण हटाने पहुंची तो विवाद बढ़ गया और दंपती ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे पति-पत्नी को इंदौर रेफर किया गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया और पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जेसीबी पर पथराव भी किया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बुधवार को दोपहर के वक्त देवास जिले के खातेगांव स्थित सतवास के वार्ड क्रमांक 5 में तहसीलदार अरविंद दिवाकर के नेतृत्व में जब नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां रहने वाले संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दंपती ने प्रशासनिक टीम के सामने ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

मौके पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आग बुझाई, लेकिन तब तक पति-पत्नी गंभीर रूप से झुलस चुके थे। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बस स्टैंड पर पुलिस थाने के सामने चक्काजाम कर दिया।

आक्रोशित भीड़ ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जेसीबी मशीन पर पथराव भी किया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने परिवार को धमकाया और कार्रवाई रोकने के बदले पैसों की मांग की। वहीं व्यास परिवार का दावा है कि उनके पास निर्माण की सभी वैध अनुमतियां थीं।

दूसरी ओर, तहसीलदार का कहना है कि पड़ोसी की शिकायत पर नाली से अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम के आदेश पर यह कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सतवास पुलिस के साथ एसडीओपी कन्नौद आदित्य तिवारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की। वर्तमान में इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।