Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime bulldozer action in dewas clash during anti encroachment drive
एमपी के देवास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल; पति-पत्नी ने लगाई आग, भीड़ का पथराव

एमपी के देवास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल; पति-पत्नी ने लगाई आग, भीड़ का पथराव

संक्षेप:

एमपी के देवास के सतवास में बुलडोजर ऐक्शन के दौरान बवाल हो गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने एक दंपती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना से गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर पथराव किया। 

Dec 24, 2025 06:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देवास
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के देवास जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दंपती ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। खातेगांव के सतवास में प्रशासन की टीम जब एक निर्माण हटाने पहुंची तो विवाद बढ़ गया और दंपती ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे पति-पत्नी को इंदौर रेफर किया गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया और पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जेसीबी पर पथराव भी किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बुधवार को दोपहर के वक्त देवास जिले के खातेगांव स्थित सतवास के वार्ड क्रमांक 5 में तहसीलदार अरविंद दिवाकर के नेतृत्व में जब नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां रहने वाले संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दंपती ने प्रशासनिक टीम के सामने ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

मौके पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आग बुझाई, लेकिन तब तक पति-पत्नी गंभीर रूप से झुलस चुके थे। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बस स्टैंड पर पुलिस थाने के सामने चक्काजाम कर दिया।

आक्रोशित भीड़ ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जेसीबी मशीन पर पथराव भी किया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने परिवार को धमकाया और कार्रवाई रोकने के बदले पैसों की मांग की। वहीं व्यास परिवार का दावा है कि उनके पास निर्माण की सभी वैध अनुमतियां थीं।

दूसरी ओर, तहसीलदार का कहना है कि पड़ोसी की शिकायत पर नाली से अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम के आदेश पर यह कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सतवास पुलिस के साथ एसडीओपी कन्नौद आदित्य तिवारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की। वर्तमान में इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|