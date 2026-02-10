जबलपुर में बाइक से लगी कार तो चाकू से ताबड़तोड़ वार, कारोबारी की हत्या से सनसनी
जबलपुर के गोकुलपुर में रविवार रात एक मामूली सड़क हादसे ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें एक कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब कारोबारी की कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई।
जबलपुर के गोकुलपुर में रविवार रात को एक मामूली सड़क हादसे में एक बाइक सवार ने कार चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। सोमवार देर रात कार के मोटरसाइकिल से मामूली टक्कर होने के बाद हुई बहस के दौरान बाइक सवार ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोपी और उसके साथियों ने कार चालक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई।
जबलपुर के गोकुलपुर में दुर्गा मंदिर के पास देर रात फर्नीचर कारोबारी आकांश साहू की कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। 27 साल के फर्नीचर कारोबारी आकांश अपनी क्रेटा कार चला रहे थे, जब सोमवार रात 11 बजे के आसपास उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर मामूली थी। इसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। इसने देखते ही देखते गाली-गलौज का रूप ले लिया। इसके बाद झड़प ने हिंसक रूप ले लिया।
चश्मदीदों ने बताया कि मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपने कई दोस्तों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही मिनटों में कई लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपियों ने आकांश पर चाकुओं से हमला कर दिया। आरोपियों ने फर्नीचर कारोबारी आकांश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। फिर मौके से भाग गए। बिजनेसमैन आकांश सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल आकांश को जिला अस्पताल पहुंचाया।
इलाज के दौरान सोमवार को सुबह के वक्त उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हमलावरों की पहचान के लिए इलाके के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। हमले से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। इसे आकांक्ष ने बनाया था। इसमें दावा किया गया था कि बाइकर बहुत नशे में है।
रांजी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार पहले कार से टकराया, जिससे बहस हुई। फिर उसने दोस्तों को बुलाया जिसके बाद हिंसा हुई। पीड़ित पर चाकू से हमला किया गया। आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज देखी जा रही है। आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए अपने मुखबिरों को भी ऐक्टिव कर दिया है।
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।