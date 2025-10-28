Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime bajrang dal worker shot dead in katni father of one of accused commits suicide
बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, कटनी में तनाव, एक आरोपी के पिता ने लगाई फांसी

बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, कटनी में तनाव, एक आरोपी के पिता ने लगाई फांसी

संक्षेप: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मंगलवार को 2 नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता और बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या कर दी। एक आरोपी के पिता ने फांसी लगा ली है।

Tue, 28 Oct 2025 11:36 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मंगलवार को 2 नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता और बजरंग दल के एक पूर्व गौ सेवा प्रमुख की दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। क्षेत्र में तनाव फैल गया है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। थाना प्रभारी समेत प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है। बताया जाता है कि घटना के बाद एक आरोपी के पिता ने फांसी लगा ली।

कटनी जिले की औद्योगिक नगरी कैमोर में मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे गोलियों की आवाज से दहल उठी। दो बाइक सवारों ने भाजपा पिछड़ा वर्ग के मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान दोनों आरोपियों ने चेहरे को कपड़े से ढक दिया। गोली लगते ही नीलू मौके पर ही गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन पर वारदात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा नेता को अस्पताल पहुंचाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के ठीक सामने भाजपा नेता नीलू रजक सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान बाइक से आए युवकों ने पिस्टल से सीने पर फायर कर दिया। गोली पसलियों को चीरती हुई अंदर जा धंसी। हमलावर बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल नीलू को विजयराघवगढ़ शासकीय चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही पूरे कैमोर नगर में तनाव फैल गया।

नीलेश रजक पिछले 18 वर्षों से भाजपा से जुड़े थे। 2023-24 में उन्हें पार्टी ने पिछड़ा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्हें बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। नीलेश रजक विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक के करीबी मानें जाते हैं। जानकारी लगते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कटनी प्रशासन से फोन पर बात कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा है। उन्होंने सीएम मोहन यादव से भी घटना को लेकर बात की।

घटना के बाद एक आरोपी के पिता नेल्सन जोसेफ ने आत्महत्या कर ली। नेल्सन के भतीजे ने बताया कि चाचा सुबह करीब 11:30 बजे घर आए। सबसे नार्मल बातचीत की ओर उसके बाद अंदर आकर चटकनी लगा ली। इसके बाद दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों ने जाली से देखा तो वह फांसी लगा चुके थे। विधायक संजय पाठक और भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी भी मौके पर पहुंचे। नीलेश रजक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

इस दौरान स्थानीय लोगों ने विजय राघवगढ़ शासकीय अस्पताल के सामने चक्काजाम कर दिया। विजयराघवगढ़ एसडीओपी वीरेंद्र धारवे ने बताया कि घटना सुबह साढ़े 11 बजे की है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों में प्रिंस पिता नेल्सन जोसेफ (30) और अकरम खान (33) शामिल हैं। फिलहाल दोनों फरार है। इस मामले में कैमोर थाना प्रभारी अरविंद चौबे और प्रधान आरक्षक प्रेमशंकर पटेल को लाइन अटैच किया गया है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|