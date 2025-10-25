MP: छतरपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद में घुसकर दस्तावेज जलाने की कोशिश
संक्षेप: एमपी के छतरपुर जिले में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल खराब करने की कोशिश की घटना पर पुलिस ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद में घुस गए और कुछ धार्मिक दस्तावेजों को जलाने की कोशिश की।
एमपी के छतरपुर जिले में असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल खराब करने की कोशिश की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में कुछ असामाजिक तत्व गुरुवार देर को मस्जिद में घुस गए। इन लोगों ने मस्जिद में रखे कुछ धार्मिक दस्तावेज जलाने की कोशिश की। इस घटना सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।
छतरपुर के एसपी अगम जैन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 23-24 अक्टूबर की दरम्यानी रात छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में माहौल खराब करने की कोशिश की एक घटना हुई। इसमें कुछ लोगों ने एक मस्जिद में धार्मिक दस्तावेजों को जलाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके पर छानबीन की।
पुलिस टीम ने घटना के बारे में सभी उपलब्ध जानकारियां जमा की। इसके बाद बीएनएस धारा 326 (6) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से इस घटना की बाबत कई संदिग्धों को राउंडअप किया गया है। यही नहीं दो प्रमुख आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस चार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही इन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो प्रमुख आरोपियों के खिलाफ पहले भी केस दर्ज किया गया था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने डेढ़ या दो साल पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस का मकसद है कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे। आगे भी जो इस तरह से वातावरण खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्स से सख्त कार्रवाई की जाएगी।