दूसरे शख्स से बात करने पर भड़का पति; काट दी पत्नी की नाक, खुद अस्पताल भी ले गया

संक्षेप: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पत्नी के दूसरे युवक से बात करने पर एक शख्स इस कदर भड़का कि उसने गुस्से में आकर पत्नी की नाक ही काट दी। इतना ही नहीं आरोपी खुद पत्नी को लेकर अस्पताल भी पहुंचा।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पत्नी के दूसरे युवक से बात करना एक शख्स को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने गुस्से में पत्नी की नाक ही काट दी। इतना ही नहीं आरोपी खुद गंभीर हालत में पत्नी को लेकर इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंच गया। बताया जाता है कि पत्नी की कटी नाक नहीं मिलने से सर्जरी करने में डॉक्टरों को परेशानी आई। इस वजह से महिला को प्लस्टिक सर्जन के पास रेफर किया गया। फिलहाल अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार शाम को झाबुआ जिले के राणापुर के पाडलाव गांव में हुई। पति पत्नी दोनों ही मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में दूसरे युवक से बात करने पर पति नाराज हो गया। पति ने कहा कि घर चलो सबको बुलाएंगे और तुम्हें तलाक दे देंगे। दोनों के घर पहुंचते ही विवाद बढ़ गया। पति ने पहले जमकर मारपीट की। फिर ब्लेड से पत्नी की नाक ही काट दी। इस हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

इतना ही नहीं पति ही गंभीर रूप से घायल पत्नी को लेकर राणापुर स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचा। राणापुर स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरों ने पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे झाबुआ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। राणापुर पुलिस ने पति को गिरप्तार कर लिया है। आरोपी पति पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बताया जाता है कि पति और पत्नी गुजरात के संतरामपुर में मजदूरी करते थे। एक दिन पहले ही अपने घर पाडलाव आए थे। पति राकेश को पत्नी के चरित्र पर शंका थी। उसे पहले से शक था कि वह किसी दूसरे युवक से बात करती है। पीड़ित महिला गीता ने बताया कि मंगलवार शाम को करीब 4:30 बजे पति नशे में धुत होकर घर आया। इसके बाद दोनों के बीच किसी दूसरे युवक से बात करने को लेकर विवाद हुआ।

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एमएल मालवीय ने बताया कि डॉ. कन्हैया लाल पाटीदार ने महिला का इलाज किया है। पीड़िता के नाक के आगे का हिस्सा कट गया है। स्किन ही नहीं बची है। ऐसे में उसे प्लास्टिक सर्जन से पास भेजने के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। हालांकि परिजन महिला को अभी नहीं ले गए हैं। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

एएसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को नाक का कटा हुआ हिस्सा नहीं मिला है। आशंका है कि उसे जानवर खा गए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।