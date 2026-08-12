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मध्य प्रदेश के भिंड में भाई के सामने 9 साल की बच्ची से दरिंदगी, बचाने पर बेरहमी से पीटा

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
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मध्य प्रदेश के भिंड में स्कूल से लौट रही नौ साल की बच्ची से उसके भाई के सामने दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोपी ने विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

rape crime
एमपी के भिंड में नौ साल की बच्ची से भाई के सामने दुष्कर्म की खौफनाक वारदात हुई है।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्कूल से लौट रही नौ साल की बच्ची के साथ उसके भाई के सामने दरिंदगी की खौफनाक वारदात सामने आई। 24 साल के आरोपी ने मदद के बहाने बच्ची और उसके 11 साल के भाई को बाइक पर बैठाया और सुनसान जगह ले गया। आरोपी ने विरोध करने पर भाई की पिटाई की और बच्ची को बेहोशी हालत में छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की जोरशोर से तलाश जारी है।

बचाने आए भाई से मारपीट

मेहगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने आरोपी 24 वर्षीय अरविंद वाल्मीकि बच्चों को लेकर गांव के बाहर खेतों की ओर गया। बताया जाता है कि वहां चरवाहे मौजूद थे। चरवाहों को देखकर आरोपी ने रास्ता बदल लिया और बच्चों को स्कूल के पीछे सुनसान झाड़ियों में ले गया। आरोपी ने वहां मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। इस दौरान जब भाई ने बहन को बचाने की गुहार लगाई और विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की।

किसी तरह भाई घर पहुंचा और परिजनों को दी जानकारी

आरोपी वारदात के बाद दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की हैवानियत के चलते 9 साल की मासूम मरणासन्न हालत में पहुंच गई। डरा-सहमा भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में बच्ची को अस्पताल ले गए।

पुलिस कर रही तलाश

परिजन की शिकायत पर मैहगांव थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस की स्पेशल टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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एक अन्य मामले में सह-आरोपी की बेल याचिका खारिज

हाल ही में भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र में एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने सह-आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने सोमवार को सह-आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 15 जुलाई 2026 का है जब पीड़ित लड़की सुरपुरा में नावली जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसी समय सुमित यादव और विवेक कुमार यादव सफेद कार से वहां आए और लड़की को गाड़ी में बिठा लिया।

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सह-आरोपी चला रहा था कार

आरोपी सुमित पीछे बैठा था और विवेक कार चला रहा था। दोनों उसे अटेर किले ले गए जहां सुमित ने कार में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वे उसे वापस सुरपुरा लाए और परा तिराहे के पास कार से नीचे फेंक दिया जिससे उसके पैर में चोट लग गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 18 जुलाई को विवेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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कोर्ट ने दलीलों पर गौर कर सुनाया फैसला

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। बचाव पक्ष ने विवेक को बेकसूर बताया लेकिन फरियादी पक्ष के वकील हिमांशु शर्मा ने जमानत का विरोध किया। पीड़िता के पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी ने मुख्य आरोपी की मदद की थी। सह-आरोपी बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए विवेक कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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