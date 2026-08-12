मध्य प्रदेश के भिंड में भाई के सामने 9 साल की बच्ची से दरिंदगी, बचाने पर बेरहमी से पीटा
मध्य प्रदेश के भिंड में स्कूल से लौट रही नौ साल की बच्ची से उसके भाई के सामने दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोपी ने विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्कूल से लौट रही नौ साल की बच्ची के साथ उसके भाई के सामने दरिंदगी की खौफनाक वारदात सामने आई। 24 साल के आरोपी ने मदद के बहाने बच्ची और उसके 11 साल के भाई को बाइक पर बैठाया और सुनसान जगह ले गया। आरोपी ने विरोध करने पर भाई की पिटाई की और बच्ची को बेहोशी हालत में छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की जोरशोर से तलाश जारी है।
बचाने आए भाई से मारपीट
मेहगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने आरोपी 24 वर्षीय अरविंद वाल्मीकि बच्चों को लेकर गांव के बाहर खेतों की ओर गया। बताया जाता है कि वहां चरवाहे मौजूद थे। चरवाहों को देखकर आरोपी ने रास्ता बदल लिया और बच्चों को स्कूल के पीछे सुनसान झाड़ियों में ले गया। आरोपी ने वहां मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। इस दौरान जब भाई ने बहन को बचाने की गुहार लगाई और विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की।
किसी तरह भाई घर पहुंचा और परिजनों को दी जानकारी
आरोपी वारदात के बाद दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की हैवानियत के चलते 9 साल की मासूम मरणासन्न हालत में पहुंच गई। डरा-सहमा भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में बच्ची को अस्पताल ले गए।
पुलिस कर रही तलाश
परिजन की शिकायत पर मैहगांव थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस की स्पेशल टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
एक अन्य मामले में सह-आरोपी की बेल याचिका खारिज
हाल ही में भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र में एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने सह-आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने सोमवार को सह-आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 15 जुलाई 2026 का है जब पीड़ित लड़की सुरपुरा में नावली जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसी समय सुमित यादव और विवेक कुमार यादव सफेद कार से वहां आए और लड़की को गाड़ी में बिठा लिया।
सह-आरोपी चला रहा था कार
आरोपी सुमित पीछे बैठा था और विवेक कार चला रहा था। दोनों उसे अटेर किले ले गए जहां सुमित ने कार में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वे उसे वापस सुरपुरा लाए और परा तिराहे के पास कार से नीचे फेंक दिया जिससे उसके पैर में चोट लग गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 18 जुलाई को विवेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कोर्ट ने दलीलों पर गौर कर सुनाया फैसला
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। बचाव पक्ष ने विवेक को बेकसूर बताया लेकिन फरियादी पक्ष के वकील हिमांशु शर्मा ने जमानत का विरोध किया। पीड़िता के पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी ने मुख्य आरोपी की मदद की थी। सह-आरोपी बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए विवेक कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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