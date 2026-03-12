Hindustan Hindi News
सागर में खौफनाक कांड; पेड़ से लटकी मिली महिला, कुएं में मिलीं 4 बेटियों की लाशें

Mar 12, 2026 06:12 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, सागर
एमपी के सागर जिले में एक महिला और उसकी 4 मासूम बेटियों की मौत की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मृतिका का पति बाहर मजदूरी करता था। पुलिस को संदेह है कि घरेलू तनाव या मानसिक परेशानी के कारण यह वारदात हुई है। 

मध्य प्रदेश के सागर जिले के खमरिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक महिला और उसकी चार मासूम बेटियों की मौत हो गई। महिला का शव पेड़ से लटका मिला जबकि उसकी चारों बेटियों के शव पास के ही एक कुएं से बरामद हुए। बताया जा रहा है कि महिला का पति काम के सिलसिले में बाहर था। महिला घर पर अपने ससुर और बहन के साथ रहती थी। शुरुआती जांच में यह मामला मानसिक तनाव या घरेलू कलह के कारण की गई आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

लटकी पाई गई महिला की लाश, कुएं में मृत मिलीं बेटियां

पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय सविता लोधी की लाश गुरुवार सुबह एक पेड़ से लटकी पाई गई। इसके बाद गांव के लोगों ने सविता की बेटियों की तलाश शुरू की। गांव के लोग एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पानी पर पड़ी। कुएं में सविता की चार बेटियों की लाशें तैर रही थीं। इन बच्चियों की उम्र क्रमश: 7 साल, 5 साल, 3 साल और 4 महीने थी।

महिला का पति दूसरे शहर में करता है काम

गांव के लोगों ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाशों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का पति पिछले एक साल से दूसरे शहर में रोजी रोटी के लिए गया है। वह घर पर मौजूद नहीं था।

घर पर ससुर और छोटी बहन के साथ रहती थी महिला

बताया जाता है कि महिला घर में अपने ससुर और छोटी बहन के साथ रहती थी। पुलिस सूत्रों की मानें तो ऐसा संदेह है कि बुधवार रात को जब सभी बच्चियां अपनी मौसी के पास सो रही थीं, इसी बीच देर रात को सविता चुपके से वहां पहुंची और उन्हें उठाकर अपने साथ ले गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला आत्महत्या का लग रहा है। ऐसा शक है कि महिला ने पहले बच्चियों को कुएं में फेक दिया और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी।

मानसिक रूप से परेशान थी महिला

पुलिस मृतिका के पति और ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। बड़े अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की है। घटना के जानकार लोगों का कहना है कि महिला कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान थी। शक है कि घर के झगड़े या भारी तनाव की वजह से महिला ने यह कदम उठाया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। महिला की बहन से भी घटना के बारे में जानकारी ली जाएगी।

Krishna Bihari Singh

