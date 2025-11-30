Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp crime 3 brothers killed and 4 with 2 women seriously injured in mob attack in tikamgarh
एमपी के टीकमगढ़ में जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल; एक ग्रुप के हमले में 3 की मौत, 4 गंभीर

एमपी के टीकमगढ़ में जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल; एक ग्रुप के हमले में 3 की मौत, 4 गंभीर

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प के बाद एक समूह के हमले में 3 भाइयों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sun, 30 Nov 2025 10:36 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, टीकमगढ़
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प एक बड़ी हिंसक वारदात में बदल गई। भीड़ के हमले में 3 भाइयों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं जबकि एक 10 साल की लड़की शामिल है। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (SDOP) अभिषेक गौतम ने बताया कि वारदात रामनगर के बम्होरीकला थाना क्षेत्र के सिमरा खुर्द गांव में हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि गांव के 2 परिवारों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें मृतक के परिवार की जमीन पर आरोपी जुताई करने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिवार ने आरोपियों का विरोध किया। विरोध पर आरोपियों ने पीड़ितों पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले लाठी डंडों से पीड़ितों की पिटाई की। फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में गांव के राजधर लोधी के तीन पुत्रों बलराम लोधी (44), परमलाल लोधी (37) और चतुर्भुज लोधी (35) की मौत हो गई। हमला करने वाले आरोपियों की संख्या 7 बताई जाती है। बताया जाता है कि चतुर्भुज की पत्नी रेखा लोधी (34) और उनके 17 साल के बेटे करण लोधी के साथ ही परमलाल की पत्नी चुन्नीबाई (40) और उनकी 10 साल की बेटी स्नेहा जब बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया।

आरोपियों के हमले में रेखा, करण, चुन्नीबाई और स्नेहा घायल हो गए। चारों को गंभीर चोटें होने के कारण इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि दो महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|