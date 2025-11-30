एमपी के टीकमगढ़ में जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल; एक ग्रुप के हमले में 3 की मौत, 4 गंभीर
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प के बाद एक समूह के हमले में 3 भाइयों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प एक बड़ी हिंसक वारदात में बदल गई। भीड़ के हमले में 3 भाइयों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं जबकि एक 10 साल की लड़की शामिल है। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (SDOP) अभिषेक गौतम ने बताया कि वारदात रामनगर के बम्होरीकला थाना क्षेत्र के सिमरा खुर्द गांव में हुई।
बताया जाता है कि गांव के 2 परिवारों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें मृतक के परिवार की जमीन पर आरोपी जुताई करने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिवार ने आरोपियों का विरोध किया। विरोध पर आरोपियों ने पीड़ितों पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले लाठी डंडों से पीड़ितों की पिटाई की। फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
हमले में गांव के राजधर लोधी के तीन पुत्रों बलराम लोधी (44), परमलाल लोधी (37) और चतुर्भुज लोधी (35) की मौत हो गई। हमला करने वाले आरोपियों की संख्या 7 बताई जाती है। बताया जाता है कि चतुर्भुज की पत्नी रेखा लोधी (34) और उनके 17 साल के बेटे करण लोधी के साथ ही परमलाल की पत्नी चुन्नीबाई (40) और उनकी 10 साल की बेटी स्नेहा जब बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया।
आरोपियों के हमले में रेखा, करण, चुन्नीबाई और स्नेहा घायल हो गए। चारों को गंभीर चोटें होने के कारण इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि दो महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।